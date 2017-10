Depois de quebrar tabu, Inzaghi celebra vitória sobre a Juventus: "Ficará para a história do clube"

No comando da Lazio, Inzaghi tem apenas uma derrota em 8 jogos (Foto: Filippo Alfero/Getty Images)

A oitava rodada do Campeonato Italiano foi marcada por alguns embates entre os líderes da competição. Neste sábado (14), o jogo entre Juventus e Lazio foi um dos destaques do calcio, após os Biancocelesti quebrarem a invencibilidade dos Bianconeri em seu estádio, que perdurava desde 2015.

Com dois gols do artilheiro Ciro Immobile e Douglas Costa descontando para os anfitriões, a Lazio venceu a Juventus por 2 a 1 de forma dramática, contando com Paulo Dybala desperdiçando um pênalti nos últimos instantes de partida. Com a vitória, a Lazio vai para terceira colocação, somando 19 pontos e igualando com a vice-líder, Internazionale.

Ao final do satisfatório resultado, onde os visitantes não venciam em domínio juventino desde 2003, o técnico Simone Inzaghi, que vem fazendo uma campanha consistente à frente do clube da capital, concedeu entrevista coletiva instantes depois do árbitro ter assoprado o apito em Turim: "Agora pessoas falarão dessa Lazio, o que nós conquistamos esta tarde ficará marcado. Os jogadores merecem todo o crédito pelo o que fizeram hoje, a vitória de hoje ficará para a história do clube."

Saindo atrás do placar logo aos 23 minutos da primeira etapa, a reação laziale começou no segundo tempo, quando Immobile usou a sua boa fase para coroar a virada com dois gols em sete minutos. No intervalo, Inzaghi revelou a conversa que teve com os jogadores no vestiário.

"Eu disse para os jogadores no intervalo que poderíamos ter feito melhor no final do primeiro tempo. Nós só precisávamos trabalhar melhor o último passe , apesar de estarmos indo bem, para ganhar a equipe precisava de algo a mais, tínhamos que esvaziar as nossas mentes e jogar sem pressão", lembra Inzaghi.

Apesar de ter conversado com os atletas no intervalo, Inzaghi admitiu que "a pressão da torcida em Turim não é fácil de se lidar, o que justificava a sua invencibilidade por quase três anos e o jejum da Lazio no Allianz Stadium."

Outro que conversou com a imprensa após o apito final, foi o ator principal do resultado em Turim, o atacante Ciro Immobile. Ele celebrou o protagonismo no triunfo: "Eu quero curtir essa vitória com meus companheiros, nós tivemos uma atuação excepcional hoje. Eu sou um atacante, meu trabalho é fazer gols e é um prazer jogar com essa equipe", finalizou Immobile.