Para Kolarov, Napoli não mereceu vitória contra Roma: "Empate seria mais justo"

(Foto: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)

O sérvio Aleksandar Kolarov não ficou contente com a derrota da Roma para o Napoli, na tarde deste sábado (14), pela 8ª rodada da Serie A. O lateral-esquerdo da equipe da capital afirmou que o empate teria sido um resultado mais justo, ainda que os partenopei tenham dominado a posse de bola durante boa parte do jogo, mesmo jogando fora de casa. Para o jogador, a partida acabou se tornando equilibrada.

No fim do jogo, a Roma chegou mesmo a ter boas oportunidades, principalmente no jogo aéreo, com Fazio obrigando Reina a fazer grande defesa, e Dzeko carimbando o travessão. O lance foi relembrado pelo sérvio, que não acredita que seja possível falar que a equipe de Nápoles já esteja se desgarrando de seus adversários.

"Nós acertamos o travessão num escanteio, mas é cedo demais para dizermos que o Napoli está abrindo vantagem no topo, porque ainda temos mais sete ou oito meses pela frente. Perdemos alguns jogos que não poderíamos, contra Inter e Napoli, mas temos um caminho longo pela frente e vamos ver onde terminamos", afirmou Kolarov, em entrevista à Mediaset Premium.

O lateral apontou que, contra a Roma, o Napoli não conseguiu manter um nível tão alto de posse de bola. No fim da partida, segundo o site WhoScored, a equipe visitante manteve a bola em seu controle por 56% do tempo. A média do time, na Serie A, gira em torno dos 60%: "O Napoli tem grandes números de posse de bola em todos os jogos, mas conosco, foi bem equilibrado. Eles tiveram algumas oportunidades, mas eu acho que um empate teria sido mais justo", indicou o atleta.