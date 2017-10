Spalletti vibra com atuação de Mauro Icardi no Derby de Milão: "Foi grandioso"

(Foto: Claudio Villa - Inter FC via Getty Images)

Na tarde do último domingo (16), Internazionale e Milan protagonizaram um quente Derby della Madonnina. Cinco gols, alternâncias, pênalti e emoção até os minutos finais. Tudo isso, passando pelos pés de um principal protagonista: Mauro Icardi.

O camisa 9 da equipe nerazzurri foi, sem dúvidas, o nome do jogo. A vitória da Internazionale por 3 a 2 só foi possível pela inspirada tarde do argentino, autor dos três gols de sua equipe. Em entrevista concedida pós-jogo, o treinador Luciano Spalletti rasgou elogios ao seu centroavante.

"Mauro foi grandioso nesta partida. Grandioso. Apesar de toda a responsabilidade colocada em seus ombros, ele teve humildade em escutar conselhos e trabalhar duro para ajudar na recomposição e recuperação da bola. No futebol de hoje, um centroavante não pode ficar parado no ataque, isso facilita sua marcação. Mauro é um atacante completo", afirmou.

Apesar de ter percebido certas oscilações de seus comandados durante a partida, Spalletti não escondeu a euforia com o triunfo no Derby. Nas palavras do italiano, foi, antes de tudo, uma partida incrível para quem assistiu.

"Ganhar essas partidas nos dá grande entusiasmo. Fomos bastante profissionais para entender os variados momentos da partida e tivemos a determinação certa para este jogo. Entretanto, ainda precisamos crescer e fazer mais, uma vez que perdemos o controle da partida algumas vezes. Foi um Derby maravilhoso em Milão e precisa ser saboreado, independente de quem venceu", concluiu Spalletti.

A grande estrela do Derby também falou após a partida. Mauro Icardi demonstrou grande felicidade com o feito e com o triunfo no San Siro, mas fez questão de já projetar grande duelo da próxima rodada, contra o Napoli, líder do campeonato.

"Levar para casa a bola da partida é um sentimento especial, que eu não consigo nem descrever. Falei com meus companheiros antes do jogo e sabia que precisava marcar gols, então estou muito realizado. Agora temos que pensar na próxima partida, contra um grande adversário como o Napoli. Será um jogo especial para mim, já que lideram a Serie A e jogam o melhor futebol na Europa hoje", afirmou.