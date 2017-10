Inédito na Serie A: Massimo Rastelli é demitido do Cagliari após oito rodadas

Rastelli comandou o time em toda a campanha do acesso para a Serie A em 2016 (Foto: Pier Marco Tacca/Getty Images)

Com o final da oitava rodada da Serie A no último final de semana, algumas equipes começaram a se preocupar com os resultados para o resto da temporada. Tal preocupação chegou ao Cagliari, que comunicou, nesta terça-feira (17), em nota, a demissão do técnico Massimo Rastelli, depois de oito rodadas na competição.

O técnico italiano não resistiu à derrota em casa para o Genoa, por 3 a 2, no último domingo (15). O insucesso resultou na sexta derrota dos rossoblú na Serie A 2017/18. Vale ressaltar que Rastelli levou a equipe da Sardenha à elite do futebol italiano na última temporada.

Com uma campanha irregular na Serie A, a equipe do Cagliari marcou apenas seis gols e sofreu 14. Rastelli, agora, é o técnico que foi demitido com menos rodadas no cargo de um time italiano. O feito não acontecia desde 1998, quando Luigi Simoni foi exonerado da Internazionale depois de 11 partidas.

Ainda não foi mencionado o nome de um possível substituto para o cargo de Rastelli, que estava no clube desde junho de 2015.