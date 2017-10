Sarri vê pontos positivos no Napoli mesmo com derrota para Manchester City

Para Sarri, Napoli vai tirar boas lições da partida no Etihad Stadium (Foto: Robbie Jay Barratt-AMA/Getty Images)

Em um dos jogos mais aguardados desta fase de grupos da Uefa Champions League, deu Manchester City na Inglaterra. Em duelo válido pela terceira rodada do Grupo F, Sterling e Gabriel Jesus fizeram os gols na vitória dos citizens por 2 a 1, diante do Napoli; Diawara foi quem descontou para os italianos. O brasileiro Ederson ainda defendeu um pênalti.

Maurizio Sarri falou após o revés do clube de Nápoles, afirmando que o jogo foi dividido em duas fases distintas.

"Podemos separar a partida em duas partes: antes dos 25 minutos e o restante. Nós lutamos bastante porque eles possuem uma equipe extraordinária, as mudanças de ritmo, de tática, são bons em tudo. Nós mesmos não nos ajudamos, deveríamos ter dobrado a pressão em cima dos jogadores adversários. Demos espaço, e eles tiveram facilidade para criar", disse o técnico.

"Podemos dizer que mesmo derrotados saímos com grandes lições deste jogo, porque o Manchester City geralmente devastam seus oponentes, mas nós levamos perigos reais, jogamos bem. O desempenho de hoje nos dá a crença de que podemos ser ainda mais competitivos futuramente. Passamos por uma prova, digamos assim", ressaltou.

O Napoli ocupa a terceira colocação do Grupo F, com apenas três pontos ganhos

Questionado sobre ter poupado alguns jogadores para esta partida, Sarri evitou falar sobre prioridades. "Eu não estou diminuindo a UCL, mas vou descansar aqueles que precisam de um descanso de vez em quando. Se tivéssemos mudado dois jogadores e não fôssemos competitivos, isso seria um problema", disse.

Em uma situação complicada no grupo, Maurizio comentou se o próximo confronto, novamente com o City no Estádio San Paolo, seria um divisor de águas para a equipe dentro da competição. "É inútil no futebol prever esse tipo de coisa, caso contrário eu teria sido um astrólogo ou um leitor de palmas. O objetivo é ganhar os próximos três jogos e se fizermos isso, nós nos qualificaremos", concluiu.

O Napoli voltará a campo no próximo sábado (21), onde encara mais uma partida decisiva nesta temporada. Ainda com 100% na Serie A, a equipe defende a liderança da competição diante da vice-líder Internazionale, no San Paolo.