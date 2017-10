Com gol de 'herói' Mandzukic, Juventus bate Sporting-POR de virada e espanta má fase

Na tarde desta quarta-feira (18), a Juventus encarou o Sporting-POR, pela terceira rodada da fase de grupos da Uefa Champions League 2017/18. Com um Allianz Stadium lotado, a atmosfera era a melhor possível para os comandados de Massimiliano Allegri, apesar do momento instável da equipe na temporada.

Precisando da vitória para afastar qualquer princípio de crise, os italianos sofreram até os minutos finais, mas conseguiram sair de campo com os três pontos: 2 a 1 de virada, com gols de Pjanic e Mandzukic. Alex Sandro (contra) anotou para os visitantes.

O triunfo levou a Vecchia Signora aos seis pontos, assumindo a segunda posição do grupo D. O Barcelona segue líder absoluto, com nove pontos e 100% de aproveitamento. O Sporting permaneceu com três e o Olympiacos ainda não somou pontos. Na próxima rodada da Uefa Champions League, o Sporting recebe a Juventus e o Olympiacos visita o Barcelona.

As duas equipes agora voltam a campo pelos seus respectivos campeonatos nacionais. Pela Serie A, a Juventus enfrenta a Udinese, fora de casa, no próximo domingo (22). Na Liga NOS, o Sporting encara o Chaves, em José Alvalade, no mesmo dia 22.

Defesa juventina falha, Pjanic brilha

Pjanic fez o gol que igualou o marcador no primeiro tempo (Foto: Marco Bertorello/AFP/Getty Images)

A partida começou bastante estudada, com as duas equipes pouco ousadas no ataque. Na primeira investida dos visitantes, aos 10', o prematuro balde de água fria na torcida juventina: Benatia e Chiellini bateram cabeça e a bola sobrou para Gelson Martins finalizar, cara a cara com Buffon. O arqueiro italiano fez milagre com as pernas, mas no rebote a bola explodiu em Alex Sandro, que acompanhava a jogada, e morreu no fundo do gol: 1 a 0 para o Sporting.

O gol contra criou um clima pesado no Allianz Stadium. Os donos da casa demoraram a assimilar o golpe, e partiram pra cima de forma desordenada. Aos 17', a Juventus chegou à sua primeira finalização, com Khedira experimentando de média distância, para a boa defesa de Rui Patrício. Aos 22', após boa jogada trabalhada, Dybala achou Mandzukic na área, mas o goleiro português fechou bem os espaços e afastou pra escanteio.

Gradualmente, a equipe italiana foi retomando o controle da partida e impondo uma pressão pelo empate. Aos 23', Dybala finalizou rasteiro e colocado, mas a bola tirou tinta da trave. Aos 29', o ímpeto dos donos da casa foi recompensado: em cobrança de falta primorosa, Pjanic balançou as redes, igualando o marcador em 1 a 1.

A partir do empate, a partida ficou extremamente aberta, com a Juventus criando inúmeras chances para virar o marcador e o Sporting respondendo nos contra-ataques. Aos 42', Coates levou muito perigo ao gol de Buffon, mas cabeceou pra fora. No lance seguinte, a Vecchia Signora respondeu na mesma moeda. Após escanteio, Chiellini resvalou de cabeça e a bola sobrou para Higuaín, que fuzilou pro gol mas foi negado por Rui Patrício.

Douglas Costa iluminado, Mandzukic herói

Mandzukic salvou a Juventus de um frustrante empate (Foto: Divulgação/Juventus FC)

Precisando da vitória a qualquer custo, a Juve foi pra cima na segunda etapa, cedendo espaços para os velozes contra-ataques sportinguistas. Aos 7', Gelson Martins teve a chance de marcar o segundo, mas Chiellini conseguiu se recuperar na jogada e fez corte providencial, em cima da hora. Aos 13', Higuaín pressionou a saída de bola, recuperou e tocou para Alex Sandro cruzar. O lateral achou Dybala livre na entrada da grande área, mas errou na finalização de primeira, facilitando pra Rui Patrício.

Aos 18', Gonzalo descolou belo cruzamento para Mandzukic, mas a defesa leonina conseguiu corte incrível, negando a finalização do croata. Mandzukic teve nova chance aos 25', mas cabeceou fraco após o escanteio de Dybala. Os donos da casa seguiram dominando as ações, mas esbarravam na afobação e no bom sistema defensivo leonino. Quando tudo parecia caminhar para um empate, veio a alteração que mudou os rumos do jogo.

Aos 38', Allegri sacou Sturaro, colocando o Douglas Costa em campo. Em seu primeiro toque na bola, aos 39', o brasileiro avançou pela esquerda, bateu a marcação e descolou cruzamento preciso pra grande área, achando Mandzukic. O croata cabeceou firme, sem chances para Rui Patrício: 2 a 1 e festa no Allianz Stadium. Já nos acréscimos, Doumbia teve grande chance de igualar o marcador, mas chegou atrasado após cruzamento de Bruno Fernandes.