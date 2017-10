De volta ao caminho das vitórias, Allegri minimiza erros defensivos e vê Juve mais consistente

Depois de duas partidas, Juventus volta a vencer (Foto: Marco Bertorello)

Jogando em casa, a Juventus retomou o caminho de vitórias. Pela fase de grupos da Champions League, a Vecchia Signora venceu o Sporting, por 2 a 1 e assegurou a segunda colocação do Grupo D. Em lance infeliz de Alex Sandro, o brasileiro mandou para as próprias redes e os Leões abriram o placar para os visitantes. A equipe da casa empatou com Miralem Pjanic de falta e virou com Mário Mandzukic, já nos minutos finais de partida.

Com o resultado, a equipe italiana garantiu a segunda colocação do Grupo D, com seis pontos somados. Líder do grupo, o Barcelona enfrentou o Olympiakos e venceu por 3 a 1, chegando a nove pontos. Na terça-feira (31), a Juventus enfrenta o Sporting, no Estádio José Alvalade, às 17h45, pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League.

Apesar da vitória, a Juventus não apresentou bom futebol e sofreu para criar boas chances de ataque. Em entrevista ao canal Mediaset Premium após a partida, o treinador Massimilliano Allegri admitiu a má fase de sua equipe, e vê a necessidade de continuar trabalhando para melhorar o desempenho dentro de campo.

"Nós ainda não estamos em nossa melhor forma, mas nossa temporada só começa em novembro. Alguns jogadores ficaram fora por um tempo [por lesão] e outros não voltaram bem de suas seleções, então precisamos seguir trabalhando firme. Nossa temporada só começa após a próxima data FIFA", avaliou.

Numa falha no setor defensivo, Alex Sandro não conseguiu interceptar o passe longo de Bruno Fernandes para Gelson Martins e, acidentalmente, mandou a bola para o próprio gol após boa defesa de Buffon. A Juventus, no entanto, se encontrou na partida e empatou ainda na etapa inicial com Pjanic, em cobrança de falta. Já no tempo regulamentar, Douglas Costa cruzou dentro da pequena área para Mandzukic e o croata decretou a vitória bianconera.

"Tivemos várias chances de marcar, mas não conseguimos concluí-las. Neste momento, precisamos reencontrar a nossa solidez e naturalmente, melhorar nossos níveis de aptidão e nitidez dentro de campo. Algo que só pode ser feito através de treinamentos", completou Allegri à Mediaset Premium.

Somando apenas um ponto nas duas últimas partidas da Serie A, a Velha Senhora voltou a vencer e espantou a crise. Mesmo reconhecendo o desempenho ruim, Allegri viu maior consistência da Juventus na partida.

"Eu estou feliz com o que fizemos em alguns momentos do jogo e também estou contente por termos lutado até o final. Dos últimos jogos, nós ganhamos esse e acredito que tenha sido nossa pior perfomance dentro de campo comparado a Atalanta e a Lazio. Nós perdemos pênaltis, sofremos com apagões que nos custaram caro, mas esta noite eu vi mais consistência", disse.

Agora, a Juventus vira a chave e foca em se recuperar no Campeonato Italiano. No domingo (22), às 14h, os bianconeri têm compromisso contra a Udinese, no Estádio Friuli, pela nona rodada da Serie A TIM.