Milan enfrenta AEK para tentar afastar má fase e encaminhar classificação na Europa League

INCIDENCIAS: Partida válida pela terceira rodada do Grupo D da Uefa Europa League, a ser realizada no estádio San Siro, em Milão, Itália.

Em momento conturbado no campeonato nacional, o Milan troca a chave para enfrentar o AEK Atenas, no San Siro, em Milão, pela terceira rodada do Grupo D da Uefa Europa League. A partida está marcada para as 17h05 (de Brasília).

O Diavolo lidera a chave, com seis pontos ganhos em dois jogos. Em seu último compromisso, saiu derrotado do Derby della Madonnina, contra a Internazionale, por 3 a 2, e amarga início ruim na Serie A.

Já os gregos estão em segundo lugar no grupo, com quatro pontos. Eles vêm de empate na última rodada do campeonato grego, onde ficaram no 1 a 1 com Xanthi, fora de casa. A equipe grega cupa a segunda colocação na liga.

Durante a história, essas equipes se enfrentaram quatro vezes, com ligeira vantagem do Milan, que venceu duas vezes. O AEK conquistou uma vitória e ainda houve um empate.

Com mudanças, Milan quer vencer para afastar crise

O início do Diavolo na Serie A tem sido muito mais difícil do que o imaginado. Os rossoneri perderam quatro dos oito jogos disputados até o momento. Mas, na Europa League, as coisas têm sido diferentes, com seis vitórias em seis partidas (contabilizando os playoffs).

E para ir em busca do sétimo triunfo, Vincenzo Montella promoverá algumas mudanças na equipe titular por conta de algumas pequenas lesões e outros que serão poupados. Na defesa, Romagnoli ganha um descanso para dar lugar a Ricardo Rodríguez, que deverá atuar improvisado pela esquerda da linha defensiva de três.

Na linha de cinco, Calabria deve ir pela direita e Bonaventura pela esquerda. Na 'meiuca': Locatelli, Suso e Çalhanoglu terão a missão de armar e municiar da melhor maneira possível o ataque, formado pelos jovens Cutrone e André Silva, este último inclusive, é o goleador do time na Europa, com seis gols em seis partidas.

Em entrevista coletiva pré-jogo, Montella deixou claro que respeita muito o time do AEK e que vai honrar a partida por ser muito difícil como qualquer outra que se é jogada em solo europeu.

"As partidas na Europa são sempre difíceis. Espero uma partida muito agressiva de ambas as equipes. O AEK é uma equipe perigosa e que dificilmente erra o último passe. É a segunda equipe da competição que tem melhor percentual de chutes no gol, então, enfrentaremos um time que sabe ser muito frio", salientou.

AEK vive expectativa de surpreender gigante europeu

Os gregos do AEK vivem uma fase de instabilidade no campeonato local com dois jogos sem vencer, mas certamente vão encarar esse jogo no lendário estádio San Siro com muita motivação e entusiasmo. Até porque a equipe pode conseguir a liderança da chave, caso consiga a vitória.

Pra isso, Manolo Jimenez vai contar com a força máxima em campo, inclusive com os dois homem-gol: Livaja e Christodoulopoulos. Dois atletas com alguma experiência em campos italianos. No mais, será o time vem atuando nas principais partidas com o esquema que pode variar dependendo do adversário do 4-2-3-1 para o 4-4-1-1.

Na tradicional coletiva de imprensa, o treinador Manolo Jimenez revelou que sua equipe jogará com inteligência para conseguir um bom resultado, mas que também tomará suas precauções, já que o Milan possui uma equipe qualificada, apesar do momento conturbado.

"Devemos ser prudentes, atentos e equilibrados para fazer um bom resultado contra um Milan que tem um time muito forte, além de uma grande tradição europeia. Nesse momento, eles não estão onde queriam, mas creio que seja questão de tempo para chegar no topo. Eles são os favoritos, mas isso não significa que não iremos nos atrás do resultado", afirmou o espanhol de 53 anos.