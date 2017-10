Com pouco inspiração, Milan fica no zero com AEK e segue irregular na temporada

Com cerca de 20 mil pessoas no San Siro, o Milan empatou em 0 a 0 com o grego AEK Atenas, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Uefa Europa League. O Diavolo produziu pouco, sofreu alguns sustos e não conseguiu balançar as redes.

O empate deixou Diavolo na liderança do Grupo D, com sete pontos ganhos. Já os gregos seguem no segundo lugar com cinco pontos. As duas equipes voltarão a se enfrentar na próxima rodada, em Atenas, no dia 2/11.

Em seu próximo compromisso, o Milan vai receber o Genoa, pela nona rodada da Serie A, às 11h (de Brasília), em busca de recuperação no campeonato. Já o AEK vai receber o Atromitos atrás da liderança da liga grega.

Poucas emoções no primeiro tempo

O começo da primeira etapa foi marcado por uma marcação pressão do time grego no campo de defesa do Milan, dificultando muito a saída de bola dos italianos, mas aos poucos, os donos da casa foram se acertando na partida. E acabou saindo um gol, após lindo passe de Locatelli para Cutrone que dominou no peito e bateu e bateu para o gol, mas o impedimento foi assinalado justamente.

Depois, o Diavolo continuava a ter a posse de bola e o domínio das ações, mas não conseguia penetrar a área do AEK que se defendia com muita atenção e quase abriu o placar depois de erro feio de Musacchio na saída de bola, mas Livaja não aproveitou a oportunidade e perdeu grande chance.

Suso também tentou em chute de fora da área, mas mandou longe da meta. Posteriormente, o espanhol deu bela enfiada de bola nas costas da defesa para Cutrone, o jovem centroavante chutou de primeira, mas mandou nas mãos do goleiro Anestis.

Já no fim dos primeiros 45 minutos, o Diavolo teve duas novas chances: primeiro após boa jogada que terminou na finalização bloqueada por André Silva e no rebote, por Bonaventura. Na sobra da cobrança de escanteio, Locatelli mandou de canhota ao lado do gol.

Milan perde muitos gols e AEK leva ponto precioso pra casa

Na segunda etapa, o Diavolo se propôs a ser um pouco mais incisivo e intenso na partida em busca do primeiro gol, mas seguia errando muito no último passe. Mas a primeira chegada mais perigosa foi do AEK com Lopes que subiu mais que Calabria, mas cabeceou pra fora.

O Milan assustou com Locatelli que chutou de fora da área, mas Anestis conseguiu espalmar com alguma dificuldade. Na cobrança, André Silva se antecipou ao marcador, mas cabeceou mal e mandou por cima do gol. Vincenzo Montella vendo o time muito irregular na partida, promoveu a entrada de Kalinic no lugar de André Silva para dar mais peso ao ataque e logo no primeiro lance do croata, tabelou com Cutrone e deixou o italiano na cara do gol, mas Anestis fez grande defesa e evitou o tento rossonero.

O ex-interista Livaja teve outra oportunidade depois de receber bola em boas condições na meia-lua, mas mandar completamente pra fora e receber muitas vaias da torcida.

Çalhanoglu também teve a chance de abrir o marcador, mas mais uma vez, o goleiro grego fez boa defesa em chute do grego de fora da área. Depois foi a vez de Suso fazer bela jogada individual, entrar na área e chutar forte, para uma nova defesa de Anestis. Já no fim do duelo, Çalhanoglu cobrou falta de boa posição, a bola passou por muita gente na área e o goleiro do AEK evitou mais uma vez a alegria do Diavolo.

Já no fim, Donnarumma trabalhou em cobrança de falta batida por Bakasetas, realizando boa intervenção. E assim, terminou mais uma partida sem vitória do Milan na temporada.