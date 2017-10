Inzaghi destaca bom momento da Lazio após vitória sobre Nice: "Lutamos para chegar até aqui"

Técnico italiano tem apenas uma derrota na temporada no comando do clube romano (Foto: Getty Images/Paolo Bruno)

Vivendo um bom momento na Serie A e na Europa League, a Lazio venceu de virada a equipe francesa do Nice, fora de casa, por 3 a 1, em jogo válido pela terceira rodada do Grupo K. A vitória deixa o time italiano na liderança isolada da chave, com três pontos à frente do segundo colocado.

O técnico Simone Inzaghi vive um de seus melhores momentos no comando da Lazio desde que assumiu em 2016. Após engatar uma sequência de seis vitórias fora de casa, com destaque para o triunfo do último final de semana diante da Juventus em pleno Allianz Stadium.

O treinador biancoceleste falou sobre o bom momento do clube romano, e também sobre a postura da equipe durante a temporada. "Nós lutamos muito para chegar até aqui e devemos honrar esta competição. Estou feliz com o desempenho da equipe, fizemos o que tínhamos que ser feito", lembrou.

Inzaghi também foi questionado sobre a mesma postura dentro e fora de casa, visto que é a segundo jogo vencido após a equipe sair atrás do placar.

"É algo para se levar em consideração. Nós tentamos jogar do mesmo jeito, sendo dentro de casa ou fora. Queremos jogar bem em todos os estádios, em todos os jogos. Precisamos estar prontos para qualquer coisa, a Lazio é o time a ser batido nesta competição", revelou o comandante.

Com um time misto, as novidades na partida foram os recém-contratados Luis Nani e Caicedo, que estrearam na competição internacional vestindo a camisa laziale.

"Mesmo com o time misto, o elenco reagiu bem e nosso sistema funcionou. Caicedo vem demonstrando muita força de vontade desde o primeiro dia, mesmo quando estava fora de forma, ele trabalhou separado para conseguir acompanhar o ritmo dos companheiros. Agora, ele está encontrando o seu espaço. Já Nani eu gostaria de ter dado mais tempo para ele, mas em breve ele terá muito trabalho para que possa nos ajudar", finalizou Inzaghi.