Em Údine, Juventus tenta vitória contra Udinese para continuar na corrida pela liderança

INCIDENCIAS: Partida válida pela nona rodada da Serie A, a ser realizada no estádio Friuli (Dacia Arena), em Údine, Itália.

Em busca de recuperação no campeonato, a Juventus encara a Udinese, neste domingo (22), às 14h, no Estádio Friuli, pela nona rodada da Serie A. Ambas equipes vêm de derrotas na última rodada. O time da casa perdeu para a Fiorentina por 2 a 1, e a Vecchia Signora sucumbiu diante da Lazio pelo mesmo placar e viu Napoli e Internazionale se distanciarem na ponta da tabela.

A Udinese ocupa o 13º lugar, com seis pontos somados, e tem apenas um ponto a mais que o Genoa -- primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Com a última derrota em casa, os visitantes caíram para terceiro lugar na tabela e acumulam 19 pontos.

Neste sábado, Napoli e Inter se enfrentaram no San Paolo e empataram em 0 a 0. O resultado é ótimo para a Juventus, que precisa vencer para encostar novamente na Internazionale.

Em busca da terceira vitória no campeonato, Udinese tenta surpreender Juventus

O começo de temporada da Udinese não tem sido dos melhores. Em oito rodadas, a equipe acumula seis derrotas e soma apenas duas vitórias na Serie A. Desafiando o improvável, o técnico Luigi Delneri acredita em motivação extra para retomar o caminho de vitórias.

"Esse é um jogo em que precisamos manter um equilíbrio tático. Juve tem jogadores importantes e nós estamos muito motivados para este confronto. Nós sabemos que podemos lutar contra eles, principalmente em questões físicas. Em termos de técnica, claramente eles estão a frente, mas temos que batalhar com o que temos em mãos", disse.

Apesar dos fracassos recentes, a Udinese teve bons momentos durante as partidas, mas não conseguiu transformá-los em gols. Com a saída de Cyril Thereau para a Viola, Rodrigo De Paul assumiu o comando ofensivo da equipe e junto de Kevin Lasagna pode trazer perigo ao gol defendido por Buffon.

Time da Udinese que deve entrar em campo contra a Juventus (4-5-1): Bizarri; Larsen, Danilo, Nuytinck, Samir; De Paul, Barak, Behrami, Jankto, Lasagna; Maxi Lopez.

De olho na ponta da tabela, Juventus precisa vencer para encostar em Napoli e Inter

Após da vitória sobre o Sporting pela Champions League, a Juventus retoma o foco para o Campeonato Italiano. Em seu setor defensivo, Daniele Rugani substituirá Medhi Benatia, que se lesionou no confronto europeu. Claudio Marchisio voltou a ser relacionado depois de se recuperar de lesão e Blaise Matuidi foi cortado de última hora por problema no flexor durante os treinos. No banco contra a Lazio, Paulo Dybala deve retornar ao XI inicial.

Criticado pelo pênalti perdido na última rodada, Dybala também passou em branco na Champions League e Max Allegri saiu em defesa de seu comandado. "Paulo retornou da Argentina e não estava bem fisicamente. Agora ele está melhor, está pronto para lidar com as dificuldades dentro e fora de campo e estará disponível amanhã", comentou.

Com a lesão de Benatia contra o Sporting, Rugani será titular contra a Udinese. Protegido pela torcida, Allegri explicou seus motivos em deixar o jovem defensor de fora do XI inicial em outras ocasiões.

"Eu não vejo muitas garantias dele nos treinamentos, por isso optei por utilizar outros jogadores em certos jogos", disse.

O treinador comentou da dificuldade da partida, mas deixou claro a importância de somar os três pontos contra a Udinese. "A Udinese está em busca de pontos e fará um jogo físico, mas também possui boa qualidade individual do ponto de vista técnico. Temos que trabalhar com serenidade e mostrar mais atenção, porque marcamos e sofremos muitos gols. Em partidas como a de amanhã devemos somar o máximo de pontos, pois já deixamos cinco pelo caminho", concluiu.

Time da Juventus que deve entrar em campo contra a Udinese (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuaín