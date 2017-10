Luciano Spalletti comemora ponto conquistado em Nápoles: "Resultado valioso"

Google Plus

(Foto: Francesco Pecoraro/Getty Images)

O empate por 0 a 0 entre Napoli e Internazionale, no Estádio San Paolo, mudou pouca coisa na tabela de classificação da Serie A. Todavia, a nível de moral, o ponto conquistado fora de casa diante do, ate então, único 100% do campeonato, fortalece a equipe de Milão na busca pelo Scudetto que não vem desde a temporada 2009/10.

Em entrevista pós-jogo, o treinador nerazzurri, Luciano Spalletti, mostrou-se bastante orgulhoso com a postura de seus atletas contra os líderes do Campeonato Italiano. Para o comandante, pontuar fora de casa diante dos 'aliens' de Maurizio Sarri, não é tarefa fácil e tem grande valor.

"Nossos jogadores merecem cumprimentos, pois jogamos uma grande partida. O Napoli foi muito bem, em alguns momentos parecia que estávamos enfrentando aliens, já que fazem tudo com apenas um toque na bola, movimentando-a pra cima, pra baixo. Jogam com a posse e em altíssimo ritmo. Não posso pedir para meu time fazer o mesmo, então voltar para casa com um ponto e ameaçando conquistar ainda mais pela frente é bem positivo", afirmou.

Apesar de enxergar com bons olhos o resultado conquistado em Nápoles, Luciano Spalletti ressalta que sua equipe está em constante evolução e ainda pode mostrar mais no decorrer desta Serie A.

"Estamos aprendendo, mas já demos passos importantes e, honestamente, poderíamos até ter ganho hoje. Sofremos em alguns momentos e desperdiçamos grandes chances nos contra-ataques, mas estamos voltando pra casa com um resultado valioso, cientes de que poderíamos ter feito ainda melhor", pontuou o comandante.

Perguntado se a Internazionale se apresenta como uma forte concorrente ao título, o treinador contemporizou: "Os fãs estão sonhando pois a imprensa insiste em criar heróis e fracassados. Tudo é um processo, times trabalham duro e estão atrás de grandes resultados", concluiu.