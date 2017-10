Maurízio Sarri vê Napoli superior no duelo contra a Internazionale e lamenta empate

(Foto: Francesco Pecoraro/Getty Images)

O Napoli lutou muito, mas não saiu do 0 a 0 contra a Internazionale, neste sábado (21), no San Paolo. Com o resultado, a equipe Partenopei manteve a liderança da Serie A e a vantagem de dois pontos para o rival de Milão, mas deixou escapar o 100% de aproveitamento no Italiano.

Em entrevista concedida após o apito final, o treinador napolitano, Maurízio Sarri, fez questão de destacar a atuação do goleiro adversário, Samir Handanovic. O esloveno foi o destaque da Internazionale durante a partida, com grandes defesas que impediram a vitória dos donos da casa.

"Handanovic é um goleiro extraordinário, um dos melhores na Europa no momento, então sua incrível atuação nesta noite não é nada fora do esperado", afirmou Sarri.

Em uma breve leitura da partida, o treinador napolitano exaltou o domínio de seus comandados, principalmente na etapa inicial, nas estatísticas de finalizações e posse de bola. Para Sarri, o empate não correspondeu à superioridade de sua equipe em campo.

"Tivemos uma atuação consistente, com um maravilhoso primeiro tempo a nível de pressão e recuperação da posse da bola no campo deles. Mantivemos 75% de domínio territorial contra uma fortíssima equipe, então acredito que fomos muito bem. Levando em conta o que foi o jogo, os chutes em direção ao gol e o domínio da posse, considero que deixamos dois pontos pelo caminho hoje", pontuou.

Apesar dos elogios, o 'perfeccionista' Sarri também mencionou alguns pontos negativos dos Partenopei na partida: "Alguns de nossos cruzamentos não acharam opções dentro da área. Percebi também algumas escolhas erradas de nossos jogadores, preferindo a jogada individual à buscar o passe para um companheiro em melhor posição", disse o treinador.

Analisando e comparando as partidas de sua equipe nesta semana -Manchester City, pela Champions League, na última terça (17) e Internazionale, pela Serie A, neste sábado -, Sarri afirmou perceber uma ambição diferente de seus comandados quando se trata do Scudetto.

"Para ser honesto, vejo meus atletas mais motivados na Serie A do que na Champions League. Contra o City, jogamos 55 minutos em alta intensidade enquanto hoje, contra a Internazionale, foram 95 minutos de grande determinação. Se mantivermos este nível de performance, poucas equipes serão capazes de pontuar contra nós neste campeonato", concluiu.