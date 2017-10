Com bela cobrança de falta, Kolarov decide novamente e Roma bate Torino fora de casa

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela nona rodada da Serie A 2017/18, realizada no Stadio Olímpico Grande Torino, em Turim, Itália.

Na manhã deste domingo (22), Torino e Roma entraram em campo com grandes ambições. O time Granata, em caso de vitória, se colocaria no grupo dos seis primeiros, equipes que brigam por vagas em competições europeias. Os romanistas, por sua vez, lutavam para não perder contato com o grupo da frente: Lazio, Juventus, Inter e Napoli.

Jogando fora de casa, os visitantes contaram com mais uma jornada inspirada de seu lateral-esquerdo, Aleksandar Kolarov, para conquistar a sexta vitória na Serie A 2017/18: 1 a 0, gol do sérvio. Com o triunfo, a equipe da capital foi aos 18 pontos somados, assumindo momentaneamente a quinta posição. O Torino estacionou nos 13 pontos.

A próxima rodada da Serie A já reserva confrontos no meio de semana. Na próxima quarta-feira (25), o Toro vai ao Artemio Franchi enfrentar a Fiorentina. Neste mesmo dia, a Roma enfrenta, no Stadio Olímpico de Roma, o Crotone.

Jogo pegado, poucas oportunidades

(Foto: Marco Bertorello/AFP/Getty Images)

Apesar das duas equipes ambicionarem a vitória, o jogo começou morno em Turim. Marcando alto, os donos da casa buscavam recuperar a bola ainda no campo de ataque, e tinham em Sadiq a principal arma ofensiva. Muito veloz, o nigeriano quase surpreendeu logo nos minutos iniciais, aparecendo nas costas da zaga romanista. Atento, Alisson se antecipou e cortou.

A partir dos 20', a Roma tentou equilibrar as ações, se aventurando mais ao ataque. Em sua primeira finalização na partida, Dzeko desviou cruzamento, mas a cabeçada saiu fraca, sem sustos para Sirigu. Aos 28', Florenzi arriscou de média distância, e a bola passou à direita do gol do italiano.

A partida só esquentou na reta final da primeira etapa. Aos 37', Moreno foi providencial, interceptando ótimo cruzamento de Molinaro em direção à Niang. Aos 39', Ljajic achou Sadiq dentro da área, mas o atacante nigeriano se afobou e finalizou mal, por cima do gol, desperdiçando a melhor chance dos donos da casa na partida.

A Roma também assustou nos minutos finais. Aos 43', Florenzi percebeu Sirigu adiantado e arriscou chute de longa distância, obrigando o goleiro italiano a se esticar todo e espalmar pra escanteio. Na cobrança do tiro de canto, a bola passou por todo mundo e explodiu em Strootman, livre. O holandês, pego de surpresa, não conseguiu direcionar a bola ao gol.

Cobrança de falta primorosa decide o jogo

(Foto: Divulgação/AS Roma)

A Roma voltou mais ligada para a segunda etapa. Aos 5', Pellegrini descolou cruzamento, buscando Strootman na área, mas o holandês completou pra fora. Aos 8', Sirigu afastou cruzamento e a bola se ofereceu para Nainggolan, mas o belga não pegou bem e isolou. Pressionando, os visitantes arriscariam nova finalização já no minuto seguinte, através de De Rossi, mas a bola passou por cima do travessão.

A mudança de postura da equipe da capital foi premiada aos 25', através de seu lateral artilheiro. El Sharaawy foi derrubado na entrada da grande área e Kolarov, sempre ele, bateu com precisão por cima da barreira, sem chances para Sirigu: 1 a 0 para a Roma.

Abatidos e ressentidos da ausência de Belotti, os granatas pouco produziram ofensivamente nos 20 minutos finais da partida, sequer ameaçando a meta de Alisson. Ünder e Bruno Peres, que entraram no decorrer da segunda etapa, quase ampliaram o marcador nos minutos finais de partida.