Imparável, artilheiro Immobile brilha de novo e conduz Lazio à vitória sobre Cagliari

No último jogo deste domingo (22) na elite italiana, a Lazio venceu o Cagliari, em Roma, pela nona rodada da Serie A. Os donos da casa não passaram por maiores dificuldades na partida e venceram os visitantes por 3 a 0, com dois gols do artilheiro Ciro Immobile. O zagueiro Bastos completou o placar.

Com a vitória, os biancocelesti vão a 22 pontos e aparecem na quarta colocação na tabela de classificação, a apenas um ponto da Internazionale, vice-líder do campeonato. Já o Cagliari conheceu a sua sétima derrota. O clube da Sardenha estaciona na 16° posição, com apenas seis pontos.

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (25), quando acontece a décima rodada da Serie A. Os romanos vão visitar o Bologna, enquanto o Cagliari recebe o lanterna da liga, Benevento.

Resumo da partida

Vivendo um bom momento nos campeonatos em que disputa, em especial, na Serie A, os donos da casa tinham uma missão tranquila, depois de vencerem a Juventus, em Turim.

Com apenas uma derrota em toda a sua campanha nesta temporada, a Lazio veio embalada de uma vitória de virada sobre o Nice, na Europa League. Vivendo momentos distintos, os visitantes passam por um período delicado no campeonato, onde conseguiram apenas duas vitórias nos últimos 9 jogos, tentaram uma reação para conseguir se recuperar a tempo na competição.

A partida deu início de uma forma que ambos os elencos tinham uma só pretensão. A sede pela vitória. Entretanto, os donos da casa logo abriram o placar com 7 minutos de jogo, depois que Immobile recebeu lançamento e foi derrubado na área para a marcação do pênalti convertido pelo próprio atacante, 1 a 0 para a Lazio.

A partir do primeiro gol, o Cagliari partiu para cima dos anfitriões que conseguiram chegar ao gol na metade da primeira etapa, entretanto, o lance foi invalidado pelo árbitro com a ajuda do VAR, aumentando o nervosismo e a ansiedade para chegar ao gol que só não aconteceu graças as boas defesas que Strakosha executou, impedindo uma reação.

Depois de uma possível melhora do Cagliari, a Lazio passou a ter um controle melhor da partida e criou chances com Luís Alberto, Bastos e Lulic. Encaixando boas jogadas, antes mesmo do intervalo, aos 41 minutos, Luis Alberto bateu falta pela esquerda e achou Marusci que ajeitou para Immobile testar forte para o fundo das redes e completar a doppietta, e seu 13° gol na Serie A desta temporada.

Quando as equipes voltaram à campo, os donos da casa não se deram satisfeitos com o placar da primeira etapa e logo decretaram o último gol dos biancocelesti, quando Bastos chapou forte a bola, depois de falta batida por Luis Alberto na ponta esquerda da área. A partir do terceiro gol, os romanos trataram de cadenciar melhor os passes tomando o controle da partida para evitar qualquer reação do Cagliari, que ainda chegou a outro gol que também foi anulado pelo árbitro de vídeo, para a revolta dos visitantes.

Sem dar sombra para o azar, a Lazio venceu com propriedade o Cagliari, que teve flashes de bons momentos na partida, dos quais não foram o bastante para incomodar os donos da casa que não perdem há seis jogos e se mostram que podem sonhar com grandes feitos no comando de Simone Inzaghi.