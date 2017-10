Buffon valoriza empenho de Higuaín em vitória da Juventus: "Deve ser estudado"

Google Plus

(Foto: Miguel Medina/Getty Images)

Raça e luta foram os ingredientes da vitória da Juventus neste domingo (22). Fora de casa diante da Udinese, a equipe de Turim goleou o conjunto Zebrette por 6 a 2, mesmo ficando durante quase todo o duelo com um jogador a menos – Mandzukic foi expulso. Khedira, com um hat-trick, Rugani, Pjanic, e Samir contra marcaram os gols dos bianconeri; Danilo e Perica descontaram.

O resultado deixou a Juve a apenas três pontos do líder Napoli, que somente empatou diante da Internazionale nesta rodada. Gianluigi Buffon valorizou e falou do empenho de sua equipe no Estádio Friuli.

"Temos que assumir o melhor aspecto deste jogo, que foi nosso caráter, tenacidade e desejo de superar os obstáculos dentro de campo. Estamos bem conscientes de que temos de melhorar. Eu entro no campo para fazer o meu trabalho, então não fiz nada de excepcional esta noite", afirmou o arqueiro, que teceu elogios à atuação do atacante Gonzalo Higuaín.

"O que eu realmente amei foi a atitude de Gonzalo Higuaín no gramado, cujo desempenho foi digno de louvor. O treinador deve fazer os outros assistir vídeos dele. A maneira como ele jogou hoje para motivar os jogadores. Deve ser estudado", pontuou.

Com os gols anotados no Friuli, a Juve se isolou com o melhor ataque da Serie A

"Daniele Rugani também fez uma excelente partida, com um gol e uma assistência. Não foi fácil para ele e Giorgio Chiellini, principalmente depois que ficamos com 10 homens, mas eles fizeram um ótimo trabalho", ressaltou.

Acostumado com o histórico recente de estar sempre na ponta da tabela, Buffon falou sobre a atual circunstância da Juve, correndo atrás das primeiras colocações. "Eu acredito que somos uma equipe que precisa se sentir com uma certa quantidade de pressão para dar o nosso melhor. Nós temos que usar essa energia positiva e manter esse desempenho nos jogos seguintes", concluiu.

A Velha Senhora volta a campo nesta próxima quarta-feira (25). No Juventus Stadium, os comandados de Massimiliano Allegri recebem o recém ascendido e vice-lanterna Spal.