Entusiasmada e de olho na liderança, Internazionale recebe perigosa Sampdoria

Nesta terça-feira (24), duas fortes equipes abrem a décima rodada da Serie A. Frente a frente, Internazionale e Sampdoria duelam em busca dos três pontos, fundamentais para suas respectivas ambições dentro do campeonato. A bola rola a partir das 16h45, no Giuseppe Meazza, em Milão.

Diante de sua torcida, a invicta Inter busca sua oitava vitória na competição. Embalada após o bom empate conquistado fora de casa contra o Napoli, os comandados de Luciano Spalletti terão a oportunidade de assumir, ainda que provisoriamente, a liderança da Serie A. Uma vitória contra a Samp leva o time de Milão a 26 pontos, pressionando o rival napolitano, que entra em campo apenas na quarta-feira (25), contra o Genoa.

Mas a missão nerazzurra não será nada fácil. Do outro lado, estará uma ambiciosa e bem treinada Sampdoria, atual sexta colocada do Italiano. Com 17 pontos somados, a Samp vem de duas imponentes vitórias – 5 a 0 no Crotone e 3 a 1 na Atalanta – e já bateu fortes rivais nesta Serie A, como a Fiorentina e o Milan.

Com o quinto melhor ataque da Serie A, liderado pelo veterano goleador Fabio Quagliarella, a equipe de Gênova tem apenas uma derrota em nove partidas. O único revés dos comandados de Marco Giampaolo veio na sétima rodada, contra a Udinese, fora de casa.

O retrospecto histórico entre as equipes aponta imensa vantagem para a equipe de Milão: 63 vitórias, 37 empates e apenas 20 derrotas. Entretanto, nos últimos dois encontros entre as equipes no decorrer da Serie A 2016/17, duas vitórias da Sampdoria: 1 a 0 no Luigi Ferraris e 2 a 1 em pleno Giuseppe Meazza.

Spalletti: "Jogar bem do início ao fim"

Foto: Marco Luzzani - Inter via Getty Images

Quatro pontos em seis possíveis contra Milan e Napoli. A Internazionale deu evidências, nas duas últimas rodadas, que vem forte na briga pelo Scudetto. Para Luciano Spalletti, a dura sequência de partidas seguirá nesta terça, contra uma das equipes que mais trouxe problemas ao time de Milão na última temporada.

"Quando você vai enfrentar equipes bem posicionadas, entusiasmadas e com um grande treinador, é sempre difícil. Giampaolo é um ótimo comandante e faz crescer qualquer equipe que treina. A Samp é forte, joga um grande futebol e está no mesmo nível que nós. Por qual motivo devemos menosprezar uma equipe que não deixou ver a cor da bola na última temporada?", pontuou o treinador.

Questionado sobre a escalação titular, o comandante nerazzurro não afirmou se poupará atletas e não deu maiores pistas, afirmando que alguns ainda serão reavaliados antes do jogo.

"É difícil falar em rodar elenco, preciso olhar meus jogadores de novo. Alguns demonstraram fadiga após o duelo contra o Napoli. Decidirei quem irá a campo no dia da partida", concluiu.

Provável escalação (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Nagatomo (Dalbert); Gagliardini, Vecino; Candreva, Borja Valero (João Mário), Perisic; Icardi.

Giampaolo: "Fazer o nosso jogo"

Foto: Paolo Rattini/Getty Images

Em coletiva de imprensa pré-jogo, o treinador blucerchiato, Marco Giampaolo, falou sobre o pouco tempo hábil entre a nona e a décima rodada do campeonato. A Sampdoria entrou em campo no último sábado (21), contra o Crotone, assim como a Inter, que encarou o Napoli.

"Não tivemos tempo para nos prepararmos adequadamente visando esta partida, mas isto também vale para o nosso adversário. Apesar disso, iremos à Milão para jogar o nosso jogo, sem medo, e ver o impacto que isto causará", afirmou.

Muito elogiado pelo treinador rival, Giampaolo fez questão de retribuir a gentileza, mas desconversou sobre Sampdoria e Inter estarem no mesmo patamar dentro do futebol italiano.

"No momento, a Inter tem características, jogadores e qualidade de um time de elite. Spalletti faz um grande trabalho, mas exagerou quando disse que estamos imediatamente na cola dos principais times do país", ponderou o treinador.

Provável escalação (4-3-1-2): Puggioni; Sala, Silvestre, Regini (Ferrari), Strinic; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez (Caprari); Quagliarella, Duván Zapata.