Icardi marca dois, Inter vence Samp e dorme na liderança da Serie A

Com mais um show de Mauro Icardi, a Internazionale venceu a Sampdoria, por 3 a 2, nesta terça-feira (24), em Milão, pela nona rodada da Serie A. Depois de anotar três gols contra o rival Milan, o camisa 9 marcou dois diante da Samp, e o zagueiro Skriniar completou o placar. O time genovês esboçou uma reação no segundo tempo, marcando com Kownacki e Quagliarella, mas não foi suficiente para evitar a derrota em solo milanês.

O resultado faz a Inter ascender à liderança da Serie A. Os nerazzurri foram a 26 pontos e ultrapassaram o Napoli, que tem 23 e joga nesta quarta-feira (25) contra o Genoa, em Gênova. Já a Sampdoria permanece em sexto lugar, com 17 pontos, mas pode cair uma colocação caso o Chievo, sétimo, derrote o Milan, em Verona, no decorrer da rodada.

Na próxima rodada, a Inter vai visitar o Hellas Verona, na segunda-feira (30) que vem, às 17h45, em Verona. A Sampdoria, por sua vez, pegará o Chievo, às 12h do domingo (29), em Gênova.

Ampla superioridade interista

A Inter começou o jogo errando alguns passes na defesa, mas logo se acertou e ofereceu muito perigo à Sampdoria. A equipe de Luciano Spalletti constrói boas ações ofensivas pelo lado direito, e nesta terça-feira não foi diferente. O goleiro Puggioni sofreu com os chutes e cruzamentos de Candreva.

Aos 18 minutos, porém, o arqueiro blucerchiato não conseguiu evitar o gol de Skriniar. Candreva cobrou escanteio, o zagueiro eslovaco cabeceou, o goleiro defendeu, mas Skriniar pegou o rebote. A Inter não se contentou com a vantagem mínima e conseguiu em cima da Sampdoria, buscando o segundo gol.

Nagatomo tocou no ponto-futuro buscando Icardi, o goleiro saiu da área e rebateu a bola à frente, Perisic pegou a sombra e, do meio campo, arriscou; a bola bateu na trave e voltou às mãos de Puggioni. Mas, aos 31 minutos, não teve trave nem sorte para livrar a Samp de tomar o segundo gol. Icardi emendou um lindo voleio após Silvestre afastar mal e ampliou o placar.

Os donos da casa eram amplamente superiores. Alguns minutos depois de fazerem 2 a 0, Candreva cobrou escanteio, Icardi testou firme e trave impediu outro tento da Beneamata. Essa cobrança de pontapé de canto do camisa 87 é uma arma perigosa do time nerazzurra. Não é à toa que os nerazzurri chegaram outras vezes com perigo explorando essa jogada.

A Inter terminou o primeiro tempo com dez chutes a gol contra nenhum do time genovês.

Samp tenta reação, mas Inter leva a melhor

Marco Giampaolo, técnico da Sampdoria, deixou a Sampdoria mais ofensiva no segundo tempo: tirou o armador Ramírez e colocou o atacante Caprari. E a primeira oportunidade de gol do clube genovês saiu dos pés de Caprari, que cobrou falta próximo à área da Inter e quase marcou.

Porém, foi a Inter quem fez mais um. Perisic avançou pela ponta direita, Icardi correu para dentro da área, recebeu do croata e anotou sua doppietta no jogo. Depois de dar sua terceira assistência ao centroavante interista nesta Serie A, Perisic quase deixou o seu: com uma porrada de canhota, acertou o travessão da Samp.

Mas, no futebol, há aquele ditado: “quem não faz, leva”. A Sampdoria fez valer essa máxima futebolística minutos após a bola na trave dos donos da casa. Quagliarella alçou bola para a área, o jovem Kownacki correu às costas de D’Ambrosio e bateu de primeira.

A Inter não sentiu o gol e continuou em cima, muito em função pela qualidade do elenco. A Samp, por sua vez, se abriu e foi para frente. Nos minutos finais do segundo tempo, os visitantes botaram fogo jogo. Praet acertou um cruzamento na cabeça de Quagliarella, que cabeceou para o chão e fez 3 a 2. A equipe blucerchiata se esforçou de todas as maneiras, mas não conseguiu o empate, e a Inter venceu mais uma na Serie A.