Italianos se revoltam contra torcedores antissemitas da Lazio

Foto: Reprodução / Twitter

Pela nona rodada, a Lazio enfrentou o Cagliari e venceu por 3 a 0, no Estádio Olímpico de Roma. Torcida e time em festa, gozando a quarta posição na tabela, a três pontos da Internazionale, líder do campeonato italiano. No entanto, a alegria terminou em tristeza.

Os Ultra celeste – torcedores que apoiam intensamente a equipe, muitas vezes se aproximando do comportamento violento dos chamados hooligans –, colaram fotos de Anne Frank com uma montagem com a camisa da Roma para provocar os rivais, ato que indignou os italianos novamente, já que o evento se repetiu há quatro anos.

A Federação de Futebol Italiano (FIGC) abriu uma investigação que poderá custar muito caro ao Lazio pela reincidência de sua torcida. Durante as partidas no meio de semana, haverá um momento de silêncio após os recentes incidentes antisemitas, a fim de continuar a lembrar-se do holocausto como parte do compromisso com a sociedade civil para que os jovens em particular são trazidos com os valores corretos.

O presidente da República, Sergio Mattarella, recorreu as redes sociais para classificar o episódio como cruel ato de crueldade: “Usar imagem como sinal de insulto e de ameaça, para além de desumano, é alarmante para o nosso país, infectado, há oitenta anos, pela grosseira crueldade do antissemitismo”, desabafou.

Por conta dos incidentes e como um pedido de desculpa, o presidente da Lazio, Claudio Lotito, anunciou que organizará visitas de jovens torcedores para o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. “Quero anunciar que o clube promoverá uma iniciativa anual em que 200 jovens torcedores visitarão Auschwitz para que possam ser educados sobre fatos que nunca devem ser esquecidos”, explicou.