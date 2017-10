Fiorentina vence Torino com autoridade e se aproxima da zona de Europa League

Diante de seu torcedor, a Fiorentina confirmou sua evolução e bateu o Torino por 3 a 0, chegando a sua terceira vitória em sequência na Serie A. Benassi, Simeone e Babacar fizeram os gols da Viola, que subiu para 16 pontos e ocupa a 7ª colocação. O Toro chegou a cinco jogos sem vitória e caiu para 12º, com 13.

Na próxima rodada, os dois times entram em campo no domingo (29). A Fiorentina visita o desesperado Crotone, às 12h, enquanto o Torino joga em casa diante do Cagliari, às 17h45. Jogos no horário de Brasília.

Lei do ex de Benassi decide primeiro tempo

Consolidando seu estilo de jogo, a Fiorentina fez um seguro primeiro tempo no Artemio Franchi. Mesmo com pouca posse de bola - 39% -, a Viola criou mais chances na partida (5 a 3), enquanto o Torino assustou principalmente por erros dos próprios mandantes na saída de bola.

A primeira chance da partida veio aos 10. Biraghi deu grande lançamento rasteiro nas costas da defesa e Thereau saiu com espaço a frente da zaga, bateu cruzado e mandou à esquerda. Artilheiro da Viola na Serie A, com seis gols, o centro-avante francês saiu poucos minutos depois com uma lesão na coxa e deu lugar a seu compatriota Eysseric.

O melhor momento granata no jogo aconteceu a partir dos 24. Na saída errada do goleiro Sportiello, Falqué trouxe da esquerda para dentro, arriscou cruzado e a bola, desviada, passou por pouco à esquerda do gol. Neste momento do jogo, o Torino subiu suas linhas de marcação e pressionou a Viola em seu campo, dificultando a saída de bola dos mandantes.

Mas a resposta viola foi eficiente aos 29. Chiesa recebeu bola atravessada de Biraghi e acionou Simeone, que fez o pivô e deu bela assistência para Benassi sair nas costas da defesa e bater cruzado para marcar contra sua ex-equipe, fazendo 1 a 0. Na jogada seguinte, Falqué lançou na área e Moretti apareceu sozinho para desviar, mandando no travessão e quase empatando a partida.

À frente do placar, a Fiorentina administrou o terço final do primeiro tempo, enquanto o Torino tentou se articular para buscar o empate, mas sem muito poder de finalização. Aos 36, depois de bola roubada no meio campo, Falqué avançou e abriu para Ljajic, que achou espaço para finalizar e mandou a última chance da primeira etapa perto da trave esquerda, mas pela linha de fundo.

Viola confirma mais um triunfo

Perdido no primeiro tempo, Sadiq Umar foi sacado por Berenguer no intervalo, com Sinisa Mihajlovic apostando em um meio-campo mais móvel para o Torino. Logo aos 2, Niang recebeu passe vertical do espanhol recém-entrado em campo e tocou por cima de Sportiello, mandando na trave a chance de empate do Toro.

Apesar desse começo promissor, o Torino teve menos posse de bola na segunda etapa, menos finalizações e a Fiorentina conseguiu tomar conta dos 45 finais, criando chances para ampliar o placar. Aos 9, após passe de Simeone, Chiesa ajeitou, Eysseric dominou e arriscou chute forte, por cima do gol.

Aos 12, após arrancada pelo meio, Baselli abriu e Falqué cruzou perigosamente para a área, mas a zaga viola afastou o perigo. Mas a Fiorentina continuava mais perigosa. Aos 17, em domínio errado de Simeone, a bola sobrou para Chiesa, que bateu cruzado e exigiu grande defesa de Sirigu. No rebote, a bola sobrou no meio da área, mas Barreca antecipou o centro-avante argentino e evitou o segundo.

Mas não por muito tempo. Aos 20, após arrancada pelo meio, Benassi encontrou Simeone na entrada da área. A bola subiu no domínio do argentino, mas o centro-avante chutou de primeira na caída da bola e estufou a rede para fazer 2 a 0.

Dez minutos depois, o golpe final da Fiorentina. Chiesa arrancou para invadir a área e o foi derrubado por Barreca. O árbitro marcou pênalti para a Viola e ainda expulsou o lateral-esquerdo granata. Na cobrança, Babacar, três minutos após entrar, deslocou Sirigu e fez 3 a 0.

Com um a menos, o Torino não teve forças ou argumentos ofensivos para assustar a Fiorentina, que ainda teve chances para ampliar. Aos 40, Benassi arrancou pelo meio e, com espaço, arriscou chute forte da entrada da área, parado em boa defesa de Sirigu. No fim, a Viola superou um bom desafio dentro de casa, confirmado sua ascensão na Serie A.