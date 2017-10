Com 'pinturas' de Bernardeschi e Dybala, Juventus vence Spal em nova goleada

Na tarde desta quarta-feira (25), a Juventus foi a campo pela décima rodada da Serie A 2017/18. Seu adversário foi a 'caçula' Spal, penúltima colocado na tabela de classificação. Para manter-se na cola de Internazionale e Napoli, a atual hexacampeã italiana não poderia pensar em outro resultado se não a vitória.

Com o apoio de sua torcida no Allianz Stadium, a Vecchia Signora oscilou na partida, mas cumpriu seu dever de casa e construiu importante vitória por 4 a 1, gols de Bernardeschi, Dybala, Gonzalo Higuaín e Cuadrado. Paloschi descontou para os visitantes. Foi a segunda goleada consecutiva da Juventus, que já havia vencido a Udinese por 6 a 2 na última rodada.

Com o triunfo, a Juventus foi aos 25 pontos, mantendo-se na terceira posição da Serie A 2017/18. Nenhuma alteração entre os quatro primeiros do Italiano, uma vez que todos venceram na rodada. A Spal segue na 19ª colocação, com apenas cinco pontos somados.

Na próxima rodada, a equipe de Turim terá um clássico pesado pela frente. No sábado (28), os comandados de Massimiliano Allegri vão ao San Siro enfrentar o Milan. A Spal, por sua vez, joga em casa no domingo (29), contra o Genoa.

Golaços e nova falha defensiva da Juve

Bernardeschi e Dybala brilharam na primeira etapa (Foto: Divulgação/Juventus FC)

Com a evidente proposta de se defender e explorar o contra-ataque, a Spal causou alguns problemas aos donos da casa nos primeiros 10 minutos. A Juventus trabalhava a posse da bola e exigia demais de Bernardeschi e Douglas Costa pelas pontas, mas encontrava dificuldade em furar a bem postada defesa do time biancazzurri.

Aos 14', a equipe de Turim conseguiu sua primeira finalização perigosa na partida, o suficiente para já mexer no placar. Na entrada da área, Bernardeschi recebeu de Douglas Costa, dominou e bateu sem deixar a bola cair, em um chute de raríssima felicidade, anotando seu primeiro gol jogando no Allianz Stadium. Logo aos 22', a Vecchia Signora ampliou com novo golaço, desta vez de Paulo Dybala, em belíssima cobrança de falta no ângulo do goleiro Gomis.

Absoluta na partida, a Juventus desperdiçou duas boas chances de ampliar para 3 a 0 e praticamente matar o jogo. Aos 32', Alex Sandro descolou ótimo cruzamento, e Bernardeschi quase marcou seu segundo, desviando colocado de cabeça. A bola passou rente a trave de Gomis.

Quando tudo apontava para uma primeira etapa tranquila e sem sustos, o sistema defensivo juventino falhou mais uma vez. Em cobrança de escanteio da Spal, aos 36', Paloschi se antecipou à Lichtsteiner e completou livre pro gol. O gol animou os visitantes, enquanto a Juventus pouco produziu nos minutos finais.

Início preocupante, mexidas resolvem

Gonzalo foi premiado por sua luta e marcou na segunda etapa (Foto: Tullio M. Puglia/Getty Images)

A Juventus voltou para o segundo tempo em marcha lenta. Notando a postura preguiçosa de seu adversário, a Spal, sem nada a perder, foi pra cima. Aos 6', Paloschi recebeu dentro da grande área e finalizou firme, sendo travado em cima da hora por Alex Sandro. Aos 8', os visitantes chegaram ao empate, mas tiveram seu gol anulado por impedimento. O árbitro Fabrizio Pasqua solicitou o VAR e confirmou a posição irregular.

Percebendo o mau momento de sua equipe, Allegri promoveu alterações, colocando Cuadrado e Pjanic em campo. A Juventus cresceu com as mudanças, e logo chegou ao seu terceiro gol, tranquilizando sua torcida. Aos 20', após cobrança de escanteio, Khedira tentou o desvio, a bola pipocou e sobrou para limpa para Higuaín. O argentino bateu firme de esquerda, sem chance de defesa.

O terceiro gol acalmou os ânimos do time bianconero. Retomando o controle da partida, a Juventus chegou ao seu quarto gol quase naturalmente. Douglas Costa fez bela jogada individual pelo lado esquerdo e cruzou com perfeição na segunda trave, achando Cuadrado livre para escorar: 4 a 1 e festa nas arquibancadas.

Com a goleada consolidada, os donos da casa foram pra cima buscando o quinto gol. Higuaín chegou a sentir o gostinho de balançar as redes pela segunda vez na partida, mas teve seu gol anulado por impedimento. Gomis, nos acréscimos, ainda fez uma intervenção importante, evitando um placar ainda mais dilatado.