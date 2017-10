Lazio resolve no primeiro tempo, bate Bologna e alcança sétima vitória seguida na temporada

Mesmo fora de casa, a Lazio manteve sua grande fase na temporada e superou o Bologna por 2 a 1. Milinkovic-Savic e Lulic marcaram para os romanos, antes dos 30 minutos - o segundo fez contra o gol dos bolonheses. O time de Roma ainda acertou a trave quatro vezes na primeira etapa no Renato Dall'Ara.

Com o resultado, a Lazio alcança a sétima vitória seguida na temporada, quinta na Serie A. Com oito vitórias, um empate e uma derrota em 10 jogos, o time laziale ocupa a quarta colocação, com 25 pontos, três atrás do líder Napoli. O Bologna perdeu a segunda seguida e parou nos 14, em 11º.

Na próxima rodada, o Bologna visitará a capital italiana para enfrentar a Roma, no sábado (28), às 16h45. Um dia depois, no domingo (29), a Lazio terá pela frente o lanterna Benevento, que ainda não conquistou nenhum ponto, fora de casa, às 9h30. Jogos no horário de Brasília.

Logo aos quatro minutos, Milinkovic-Savic recebeu cruzamento rasteiro de Lulic e tocou na saída de Mirante para abrir o placar. Aos 19, Immobile acertou a trave duas vezes em lance dentro da área e, nove minutos depois, Lulic ampliou a vantagem laziale com assistência de Luis Alberto. Antes do intervalo, Immobile e Lucas Leiva acertaram a trave bolognesa mais duas vezes.

No segundo tempo, o Bologna conseguiu descontar após cruzamento de Verdi e desvio contra o próprio gol de Lulic logo aos 5. Roberto Donadoni tentou botar o time da casa a frente com alterações ofensivas, mas a Lazio conseguiu garantir importante vitória por 2 a 1 longe de casa.