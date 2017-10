Líder Napoli leva susto, mas vira e vence Genoa; Em partida sem brilho, Roma bate Crotone

Com dois de Mertens, Napoli segue invicto na Serie A (Foto: Francesco Pecoraro/Getty Images)

Marcada por uma série de protestos contra apologia ao nazismo, a quarta-feira (25) foi dia de Serie A. Precisando vencer para recuperar a liderança da competição, o Napoli foi ao Luigi Ferraris para enfrentar Genoa. Com inspirada atuação de Dries Mertens, os Partenopei conquistaram uma difícil vitória por 3 a 2. No próximo domingo (29), a equipe de Sarri recebe o Sassuolo.

A Roma, quinta colocada e envolvida em polêmica com os Ultras da Lazio, recebeu o Crotone no Estádio Olímpico. Em partida pobre tecnicamente e pouco empolgante, o clube da capital saiu de campo com vitória magra, por 1 a 0. Diego Perotti, de pênalti, anotou o gol giallorossi. Na próxima rodada, os romanistas recebem o Bologna, no sábado (28).

Líder mostra a sua força: Genoa 2 - 3 Napoli

(Foto: Francesco Pecoraro/Getty Images)

Pressionados pela vitória da Internazionale contra a Sampdoria, os napolitanos foram à Gênova só com um resultado em mente: a vitória. Logo de início, um susto para as pretensões de Sarri. Aos 4 minutos de partida, Adel Taraabt abriu o placar para os donos da casa, com um chute cruzado que caprichosamente beijou a trave e morreu no fundo da rede.

Entretanto, os visitantes tinham Dries Mertens. O belga foi destaque da partida após o gol, que empatou a partida aos 15', em belíssima cobrança de falta, sem chance alguma pro goleiro Mattia Perin. Seguindo o embalo, depois de igualar o placar, os napolitanos dominaram o jogo e chegaram a ter 70% da posse de bola. Além disso, os Partenopei transformaram o domínio da posse em gols, comandados por um inspirado Mertens.

O belga voltou a balançar as redes, após de chute forte contra a meta dos Grifone, virando a partida já aos 30 minutos. Meia hora depois, com o jogo em mãos, o belga ainda teve a oportunidade de fazer uma tripletta, mas a arbitragem entendeu que foi gol contra de Zukanovic. Os donos da casa ainda conseguiram assustar, marcando o segundo na partida. Entretanto, já era tarde para uma possível virada no jogo, que acabou 3 a 2 para o Napoli.

De olho no 'G4': Roma 1 - 0 Crotone

(Foto: Paolo Bruno/Getty Images Sport)

Os romanos tinham que vencer o Crotone para se manterem em boas condições na briga por vagas diretas para a Uefa Champions League. Com um jogo a menos que seus adversários diretos, os giallorossi fizeram uma partida pouco emocionante no Estádio Olímpico, marcando apenas um gol de pênalti, sofrido por Kolarov. A penalidade foi confirmada a ajuda do VAR e convertida pelo argentino Diego Perotti.

O confronto após o gol foi marcado por diversas chances criadas, mas nenhuma aproveitada pelos donos da casa. O Crotone por sua vez, também criou oportunidades para o empate, mas o goleiro Alisson estava lá para fazer uma defesa salvadora nos acréscimos da partida e dar uma vitória magra para os romanistas.