Allegri critica postura da Juventus após goleada e quer ver melhora no clássico contra o Milan

Allegri não gostou da atuação da Juve (Foto: Daniele Badolato/Juventus FC)

Em casa, a Juventus venceu a Spal por 4 a 1, nessa quarta-feira (25), pela décima rodada da Serie A. Com a resultado, a equipe de Turim se mantém na briga pelo Scudetto, mas segue sem aproveitar bom futebol.

Apesar do placar elástico, o jogo proposto pela Vecchia Signora no Allianz Stadium não convenceu. Pensando na partida do próximo sábado (28), contra o Milan, o técnico Massimiliano Allegri prevê uma derrota caso a Juve adote a mesma postura em campo.

"Ninguém subestima o Milan e, na verdade, se jogarmos no sábado como fizemos hoje, sairemos do San Siro derrotados. Ainda tivemos sorte que o gol do 2 a 2 estava impedido", bradou o treinador, após o jogo diante da Spal, ao Premium Sport.

Em uma breve avaliação da partida, o treinador bianconero demonstrou seu descontentamento com a equipe, principalmente depois de assegurar ampla vantagem no placar. Para Allegri, é necessário ter o controle de jogo para continuar brigando pelo título.

"Depois dos 2 a 0 não gostei da nossa atitude em campo. Permitimos que a Spal pudesse jogar, enquanto deveríamos ter fechado os espaços. É preciso entender as várias etapas do jogo durante os 90 minutos. Nós devemos administrar melhor as partidas se quisermos lutar pelo título do campeonato", pontuou.

Apesar das críticas, Allegri também mencionou os pontos positivos da Juventus durante a partida: "Federico [Bernardeschi] jogou e marcou muito bem. Rodrigo [Bentancur] precisa jogar com mais serenidade, acelerando a troca de passes durante o jogo", disse.

Analisando o confronto contra os rossoneri, Allegri afirmou saber da capacidade de seus comandados em evoluir e fazer um grande jogo no próximo sábado (28), às 14h, no San Siro, em Milão.

"Não ficarei preocupado com esse jogo, desde que todos saibam que essa atitude [contra a Spal] precisa mudar. Eu, felizmente, treino pessoas inteligentes, que serão capazes de colocar em prática o que trabalhamos para fazer uma ótima partida", concluiu.