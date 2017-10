Montella valoriza goleada diante do Chievo e projeta clássico duro contra a Juventus

Autor do terceiro gol, Çalhanoglu recebeu o cumprimentos de Montella ainda em campo (Foto: Dino Panato/Getty Images)

Após quatro partidas o Milan voltou a sentir o gosto da vitória na Serie A. Fora de casa, o Diavolo não tomou conhecimento do Chievo Verona e goleou os gialloblù, nessa quarta-feira (25), por 4 a 1. Destaque neste início de temporada, o espanhol Suso comandou o resultado positivo, com participação em todos os gols dos rossoneri.

O técnico Vincenzo Montella certamente foi um dos que mais festejaram o triunfo em Verona. O técnico rossonero estava com seu cargo em risco, devido aos maus resultados – três derrotas e um empate nos últimos jogos da liga –, e muitos afirmavam que uma derrota nesta rodada complicaria muito sua situação em Milão.

Tendo em mente já a próxima partida, o clássico diante da Juventus, o comandante exaltou o desempenho de seus atletas. "Essa é uma vitória que nos dá fé e força. Já tínhamos visto melhorias significativas na qualidade do nosso futebol nos jogos recentes, e estou muito satisfeito com este desempenho de hoje. Já estou ansioso para o jogo de sábado com a Juventus e não temos muito tempo para comemorar, mesmo se quisermos aproveitar o momento", disse Montella.

O Milan não vence a Juve há três partidas

"Tivemos um bloqueio psicológico, e passamos por alguns problemas neste início de temporada, mas espero que a partir de agora estes jogadores sejam capazes de expressar o seu imenso talento com mais liberdade. Eu quero ver a 'faísca' que estamos procurando o quanto antes, e espero que a Juve nos subestime um pouco no sábado", acrescentou.

Sem o zagueiro Leonardo Bonucci, suspenso, Montella falou se a equipe sentiu falta de seu capitão em Verona. "Defensivamente, nós não fomos tão mal contra o Genoa, com a Inter, nós concedemos um erro e um escanteio a eles que foram decisivos. Vocês da imprensa podem criticar Bonucci por algumas performances, mas não pode colocar sua qualidade em dúvida", concluiu.

Milan e Juventus fazem o primeiro clássico desta temporada às 14h do próximo sábado (28), no San Siro. No último duelo realizado entre as equipes em Milão, deu Diavolo: o meio-campista Manuel Locatelli marcou na vitória magra por 1 a 0 na jornada passada.