Em grande fase, atacante Ciro Immobile desperta interesse do futebol chinês

Immobile é o artilheiro da Serie A (Foto: Marco Rosi/Getty Images)

Não há dúvidas que Ciro Immobile é um dos principais destaques do futebol europeu neste início de 2017/18. Com 17 gols só nestes primeiros meses de temporada, o italiano lidera a artilharia da Serie A – deixando pra trás nomes como Dybala, Dzeko, Mertens e Icardi –, se consolidando como a grande referência ofensiva da forte equipe biancoceleste, comandada por Simone Inzaghi.

O grande momento do centroavante já movimenta alguns mercados "alternativos". De acordo com o famoso periódico italiano Gazzetta dello Sport, Immobile está sob a mira do Shanghai SIPG, da China. O clube chinês, dos brasileiros Hulk e Oscar, é comandado pelo ex-treinador do Chelsea, Andre Villas-Boas.

A Gazzetta apurou que o Shanghai SIPG estaria disposto a pagar € 70 milhões pelo atacante, oferecendo cerca de € 6,5 milhões de salários/ano, mais que o dobro dos ganhos atuais de Ciro Immobile no clube da capital italiana. A proposta deve ser oficializada na próxima janela de transferências, em janeiro.

Vivendo sua melhor fase no futebol europeu desde a temporada 2013/14, quando brilhou com a camisa do Torino, é pouco provável que Immobile se transfira para a China. Vale lembrar que o centroavante de 27 anos renovou seu contrato com a Lazio neste mês de outubro, estendendo seu vínculo por mais cinco temporadas, até 2022.