Icardi visa título pela Inter e promete se aposentar aos 40 anos: "Não sou como Totti"

Google Plus

Icardi quer ficar na Inter 'por muito tempo' (Foto: Emilio Andreoli/Getty Images)

Mauro Icardi é um jogador de futebol excêntrico. O argentino é popularmente conhecido por ter roubado a mulher do ex-amigo Maxi López, Wanda Nara. Ele também coleciona declarações polêmicas. Em 2015, por exemplo, soltou que prefere assistir filmes a ver partidas de futebol. Agora, o atleta admitiu que não quer ser a 'versão Francesco Totti' da Internazionale e jogar até depois dos quarenta, tampouco se tornar técnico ou dirigente quando se aposentar.

"Não ficarei ligado ao futebol", afirmou o matador, em entrevista ao programa televisivo italiano Undici. "Aos 40 anos não estarei aqui, não sou como Totti. Não serei treinador ou diretor, não gosto desses papéis. Penso que serei apenas um pai em casa, com minha família", completou.

Embora seja jovem – tem apenas 24 anos –, Icardi é o principal líder da Inter. Em suas palavras, ele não sente o peço de capitanear uma das maiores equipes do futebol europeu. "Não é difícil para mim ser capitão, tenho personalidade para tornar a tarefa fácil. Ser capitão é a minha missão e tenho muito orgulho nela", garantiu.

Com 11 gols, Icardi é o vice-artilheiro do Italiano, empatado com Paulo Dybala, da Juventus, e atrás de Ciro Immobile, da Lazio, que tem 13

A Inter vive um grande momento na Serie A. O time comandando por Luciano Spalletti está na cola do Napoli, líder do certame, e ainda não perdeu nesta temporada – oito vitória e dois empates em dez partidas oficiais. Se mantiver o ritmo, a tendência é o clube brigar pelo Scudetto, título que viria de bom grado a Icardi.

"Quero ficar na Inter por muito tempo e ganhar algo com essa camisa", projetou o camisa 9, que descartou a ideia de que a Inter esteja sendo sortuda por causa do bom início de Serie A. "Não, não temos sorte. Trabalhamos muito bem na pré-temporada, mudamos tudo. O treinador é muito atento. Nós não estamos pensando no título, estamos apenas pensando em trabalhar bem", concluiu.