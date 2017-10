'Dupla HD': juntos, Higuaín e Dybala são responsáveis por mais da metade dos gols da Juventus

Google Plus

Dupla argentina comanda o setor ofensivo da Juventus (Foto: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)

Artilheiro e vice-artilheiro da Juventus na temporada 2017/18, os argentinos Paulo Dybala e Gonzalo Higuaín voltaram a marcar numa mesma partida após oito meses de jejum da 'dupla HD'. Na última rodada da Serie A, ambos jogadores foram às redes e ajudaram a Velha Senhora na vitória por 4 a 1 sobre a Spal.

A vez que isso havia acontecido foi em fevereiro deste ano, quando a Juve aplicou uma goleada, também por 4 a 1, diante do Palermo, ex-equipe de Dybala. Na ocasião, o camisa 10 anotou dois tentos, enquanto Higuaín deixou sua marca apenas uma vez.

Jogando juntos pela Juventus, os argentinos já fizeram 69 gols, o que corresponde a 46,3% dos gols totais do time. A 'dupla HD' se tornou esperança para o clássico contra o Milan, neste sábado (28), às 14h, no San Siro, em Milão, pela 11ª rodada da Serie A.

+ Allegri critica postura da Juventus após goleada e quer ver melhora no clássico contra o Milan

A temporada 2017/18 para Dybala começou arrasadora e o argentino já marcou o mesmo número de gols da última época: 11 tentos. 'La Joya' precisou de apenas dez partidas para igualar seus números e vem mostrando uma grande evolução dentro de campo.

Dybala e Higuaín em ação (Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Por outro lado, a atual temporada de Higuaín vem deixando a desejar. O camisa 9 bianconero teve início abaixo do nível esperado e já virou alvo de críticas do torcedor e da imprensa italiana. Apesar de ser vice-artilheiro da equipe – quatro gols em dez jogos –, 'Pipita' ainda não recuperou seu porte físico da época passada, chegando frequentar o banco de reservas; mas tem o apoio do técnico Massimiliano Allegri para voltar à boa forma. Na temporada 2016/17, o argentino anotou 24 tentos e deu uma assistência em 36 partidas.

Apesar das recentes críticas ao futebol apresentado pela equipe de Turim, a Juve de Dybala e Higuaín precisa da vitória contra o Milan para seguir na caça aos líderes. A Velha Senhora soma 25 pontos e está na terceira posição da tabela, com um ponto a menos que a Internazionale, vice-líder do campeonato, e a três do líder Napoli.