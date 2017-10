Com homenagens ao lateral Karsdorp, Roma vence Bologna no Estádio Olímpico

Mesmo sem encantar, a Roma segue construindo sua sólida campanha na Serie A 2017/18. Neste sábado (28), no Estádio Olímpico, a equipe da capital recebeu o Bologna e conquistou mais uma vitória magra: 1 a 0, gol do atacante El Shaarawy.

Com o triunfo, os romanistas foram aos 24 pontos, encostando em seu principal rival, a Lazio. Todavia, os biancocelesti ainda jogam na rodada, contra o lanterna Benevento, fora de casa. Com oito vitórias e duas derrotas na competição (contra Internazionale e Napoli), a Roma ainda tem um jogo adiado por fazer, contra a Sampdoria.

A partida deste sábado também foi marcada por uma série de homenagens ao lateral Rick Karsdorp. Contratado pela Roma na janela de verão junto ao Feyenoord, o holandês debutou pela Serie A na última rodada, contra o Crotone. Todavia, por uma infelicidade, o jovem jogador teve de sair de campo precocemente, após uma grave lesão no joelho.

Na dia seguinte à partida, quinta-feira (26), foi constatada a ruptura do ligamento cruzado e a necessidade de cirurgia. Rick Karsdorp já passou pelo procedimento cirúrgico e não há estimativa certa para seu retorno aos gramados. Foi a 12ª lesão ligamentar em atletas da Roma nos últimos dois anos.

Jogadores da Roma lembraram do companheiro Karsdorp (Foto: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)

Em campo, tivemos uma panorama semelhante ao jogo da última quarta. Jogando "pro gasto", a equipe de Eusebio Di Francesco criou as melhores oportunidades do primeiro tempo, ora com Dzeko, ora com El Shaarawy, mas também correu riscos e quase testemunhou seu adversário sair na frente do placar. Aos 32', Masina cabeceou pro gol, obrigando Alisson a fazer defesa milagrosa para impedir o gol dos visitantes. Na jogada seguinte, aos 33', a Roma abriu o placar, em belíssima finalização de Stephan El Shaarawy.

O segundo tempo foi ainda mais lento que o primeiro. El Shaarawy, o mais participativo da partida, finalizou firme de fora da área e quase balançou as redes novamente, logo aos 2' da segunda etapa. No mais, apenas um gol corretamente anulado de Edin Dzeko, com o auxílio do VAR (árbitro de vídeo).

A Roma agora volta suas atenções para a Uefa Champions League. Já na próxima terça-feira (31), os giallorossi encaram o Chelsea, no Estádio Olímpico. Pela Serie A, o próximo compromisso romanista será no dia 5 de novembro, contra a Fiorentina, no Artemio Franchi. O Bologna volta a campo no dia 4 de novembro, contra o Crotone.