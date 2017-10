Crotone marca duas vezes em um minuto e quebra sequência positiva da Fiorentina

Depois de vencer três em sequência, a Fiorentina não repetiu as boas atuações e perdeu fora de casa para o Crotone por 2 a 1, em jogo válido pela 11ª rodada da Serie A. Budimir e Trotta marcaram para os mandantes e Benassi descontou para a Viola. Apesar da derrota, o time de Florença permanece na 7ª colocação, com 16 pontos, enquanto os rossoblù sobem para a 15ª, com 9.

Na próxima rodada, o Crotone visita o Bologna, no sábado (4), às 15h. Já a Fiorentina volta a jogar em casa, no domingo (5), quando recebe a Roma, às 12h. Jogos no horário de Brasília.

Crotone marca duas vezes em dois minutos e Viola só desconta no fim

Apesar de ter mais posse de bola no primeiro tempo, a Fiorentina foi na maioria do tempo um time pouco criativo, enquanto o Crotone soube aproveitar espaços e sua boa estratégia de contra-atacar para levar perigo. Nos primeiros 25 minutos, a Viola não chegou a assustar Cordaz em nenhum momento e os mandantes valeu-se de um bom começo para abrir vantagem.

A primeira oportunidade veio na bola parada aos 6. Pavlovic cobrou falta frontal com perigo, à esquerda do gol. Aos 17, após jogada no rebote do escanteio, Trotta foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para Budimir, que apareceu no meio da área para completar para o gol e abrir o placar.

No minuto seguinte, aproveitando saída errada de Astori, Trotta avançou com campo aberto, saiu de frente para o gol e deslocou Sportiello para ampliar a vantagem rossoblù. E o terceiro quase saiu em mais um erro viola. Aos 23, Nalini ganhou de Biraghi, avançou pela direita e cruzou para Trotta finalizar de cabeça, por cima do gol.

Conseguindo se estabelecer mais na partida, a Fiorentina passou a controlar mais o jogo e ocupar o campo de ataque na reta final da primeira etapa, mas em poucas oportunidades conseguiu passar pelo sistema defensivo montado pro Davide Nicola. Aos 27, em boa trama pelo meio, Chiesa tocou por baixo das pernas do zagueiro e Simeone finalizou de primeira, em cima do goleiro.

A Viola só conseguiu criar uma nova oportunidade aos 42. Chiesa apareceu pelo meio, recebeu de Biraghi e arriscou chute de fora da área, mandando com perigo à direita. Já aos 44, novamente Chiesa aparece. O atacante recebeu cruzamento de Laurini e ajeitou para Benassi, que apareceu de frente para o gol e bateu cruzado, marcando pelo terceiro jogo seguido e descontando no Scida.

Viola cria pouco e cai em Crotone

Para o segundo tempo, Stefano Pioli trocou Biraghi e Eysseric, pouco produtivos, por Olivera e Gil Dias, buscando novas opções no ataque viola. As alterações acabaram não surtiram tanto efeito e os jogadores vindos do banco não surtiram o efeito desejado. A Fiorentina foi um time com poucas ideias, mesmo com maior posse de bola (59%) e o Crotone manteve sua postura do primeiro tempo para segurar sua vantagem.

As chances mais perigosas no começo da segunda etapa foram dos mandantes. Aos 4, em cobrança de falta de Pavlovic, Budimir apareceu na segunda trave e finalizou de peixinho, muito perto do travessão. Sete minutos depois, após nova aparição de Pavlovic, Mandragora recebeu na entrada da área e bateu forte, mas Sportiello segurou firme.

Pioli tentou mexer no posicionamento e no esquema da Fiorentina com a entrada de Babacar na vaga de Laurini, mas novamente o efeito no time foi mínimo. A Viola passou a levantar muitas bolas a área, mas em poucas delas alguma finalização foi eficiente. Aos 21, após escanteio, Chiesa ficou com o rebote na segunda trave e bateu forte de canhota, carimbando o travessão.

Aos 32, em jogada pela direita, Chiesa cruzou forte e Simeone cabeceou, mas mandou à esquerda. A Fiorentina foi um time de poucas ideias em Crotone, não conseguindo ter um volume necessário para buscar o resultado. A reta final foi de muitas bolas alçadas da Viola, mas os mandantes se resguardaram - inclusive com a entrada do zagueiro Ajeti na vaga de Trotta -, e garantiram três pontos importantes na batalha contra o descenso.