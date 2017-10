Com show de Immobile, Lazio vence lanterna Benevento e cola nos líderes

Foto: Marco Rosi/Getty Images

No primeiro jogo deste domingo (29) válido pela 11ª rodada da Serie A, a Lazio venceu o Benevento, por 5 a 1, no Estádio Ciro Vigorito. Bastos, Immobile, Marusic, Parolo e Nani marcaram para os visitantes; Lazaar descontou para o Benevento. Artilheiro da competição, Ciro Immobile ainda deu três assistências na partida.

O resultado coloca a Lazio na terceira colocação, com 28 pontos somados. A equipe laziale ainda pode ser ultrapassada pela Internazionale, que ainda não entrou em campo na rodada. O Benevento, por sua vez, continua na lanterna do campeonato, com nenhum ponto somado.

Na próxima rodada, a Lazio recebe a Udinese, na próxima quinta-feira (5), às 12h, no Estádio Olímpico de Roma. No mesmo dia, o Benevento encara a Juventus, também às 12h, no Allianz Stadium.

Immobile dá show, Lazio domina Benevento e decreta a vitória fora de casa

Sem dar chances para os adversários, a Lazio dominou a partida do início ao fim. Logo aos quatro minutos de partida, Luis Alberto cobrou o escanteio para Immobile, que ajeitou de cabeça e Bastos completou para o fundo das redes.

A pressão laziale continuava e o time da casa tentava se defender como podia. Aos 13 minutos, Milinkovic-Savic viu Immobile infiltrar na pequena área sem marcação e tocou para o italiano aumentar a vantagem dos visitantes.

A tônica da partida seguia a mesma. Em lance rápido, Lulic e Immobile trocaram passes dentro da área da equipe mandante e o italiano tocou para Marusic marcar o terceiro do jogo. Antes do final da etapa inicial, Milinkovic-Savic ainda arriscou um belo chute na entrada da área, depois de se livrar da marcação de três adversários.

Na volta dos vestiários, o Benevento esboçava uma reação nos minutos iniciais. Em lance rápido, Danilo Cataldi aproveitou o rebote do goleiro e tocou para Lazaar diminuir para o time da casa. Iemmello ainda perdeu a chance de fazer o segundo dos donos da casa, mas Strakosha conseguiu se recuperar no lance e fez a defesa.

Nos últimos dez minutos de partida, a Lazio voltou a pressionar e cresceu no jogo. Lulic foi substituído pelo português Nani, que estreava com a camisa biancoceleste, e logo em seu primeiro lance com a bola, o estreante tocou para Parolo, que chutou no canto direito do goleiro e fez o quarto gol da Lazio na partida.

A pressão laziale continuava e em bela jogada, Immobile tocou para Nani, que cortou o adversário e anotou o quinto dos visitantes e seu primeiro gol pela Lazio.