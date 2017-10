Spalletti 'despista' sobre possível interesse da Inter em Ramires: "Não há o que falar agora"

Ramires comemora gol pelo Jiangsu Suning (Foto: Getty Images)

Atuando no futebol chinês desde o ano passado, um meio-campista brasileiro, com duas Copas do Mundo em seu currículo, pode retornar no início do ano a um grande clube da Europa. Atualmente lesionado no Jiangsu Suning, Ramires seria um dos alvos da Internazionale para o próximo mercado de transferências.

Responsável por buscar novos nomes para o clube de Milão, o coordenador técnico deve viajar para o Oriente nesta terça-feira (31), visando o acordo como o volante e seu clube. Vale ressaltar que o grupo chinês Suning comanda tanto a Inter quanto o Jiangsu.

Concentrado para o duelo diante do Hellas Verona, Luciano Spalletti foi questionado na última coletiva de imprensa sobre dar breves resultados nesta primeira parte da temporada. Comparando o desempenho de sua equipe com as demais da parte de cima da tabela, o técnico evitou falar sobre novas contratações.

"Quando você me perguntar sobre a janela de transferência de janeiro, eu lhe digo que tenho mais receio de alguém sair. Acho que esse elenco, como está, pode ir até o fim", disse.

Ramires conquistou a Uefa Champions League pelo Chelsea, na temporada 2011/12

"Me perguntar sobre Ramires é como me perguntar sobre o Scudetto: não há o que falar agora", concluiu.

Após ter feito altos investimentos nas últimas janelas, tal medida não deve ser tomada novamente no início do próximo ano. A investida por Ramires, por exemplo, deve ser com uma tentativa de empréstimo até o fim da temporada.