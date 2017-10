Embalada com vitória em clássico, Juventus mira aproximação de vaga nas oitavas contra Sporting

O dia 31 de outubro é marcado pela tradicional festa de origem americana conhecida como o Halloween. Entretanto, em Portugal, a data que é celebrada em diversos países, será posta de lado pois o time do Sporting vai receber a Juventus, pela quarta rodada da fase do grupo D da Uefa Champions League, no estádio José Alvalade.

Os donos da casa já enfrentaram os italianos na última rodada da fase de grupos, em Turim. Na ocasião, a Juventus venceu por 2 a 1 dando esperança ao Sporting que precisa de uma vitória simples sobre os Bianconeri para assumirem a segunda posição no grupo, já que estariam levando a melhor no critério de confronto direto entre ambas as equipes.

Bom momento para os Leões

Ainda sem perder na Liga NOS, acumulando quatro vitórias e três empates, o Sporting vem de um bom momento com o técnico Jorge Jesus, perseguindo o rival Porto, que lidera a competição com apenas dois pontos à frente dos Leões.

Com tal aproveitamento, a arma para esta campanha está nos pés de Bas Dost. O atacante holandês que vem se destacando no ataque do Sporting, com 10 gols nas últimas 8 partidas em que disputou. Além disso, o técnico português pretende dar uma chance para o atacante na competição, visto que Seydou Doumbia era o homem de referência no ataque, mas não dando conta do recado como o holandês vem se provando nas últimas partidas.

Embora as opções para o ataque sejam das mais variadas, ora Dost, ora Doumbia, na defesa Jorge Jesus conta com um desfalque importante para a partida de hoje. O meio-campista português William Carvalho sequer treinou com o elenco às vésperas da partida e vira dúvida para a partida de hoje. Além do português, os defensores Cristiano Piccini e Jérémy Mathieu se lesionaram na partida do final de semana contra o Rio Ave e são ausências já confirmadas no confronto que pode ter uma defesa mista para segurar Higuaín e companhia.

Mesmo com os desfalques e uma possível ausência, o técnico Jorge Jesus se mostrou confiante na coletiva de imprensa que antecedeu a partida.

"Os jogos disputados pelo Sporting CP na Champions vieram comprovar que temos qualidade, até porque nós demos muito trabalho para a Barcelona e Juventus. Em Turim, por exemplo, não somamos pontos, mas ganhamos prestígio.Tenho total confiança em qualquer atleta"; declarou o português.

Embalo Bianconero

Os italianos, por sua vez, estão em uma fase melhor na competição nacional e continental. Somando seis pontos, com apenas uma derrota na estreia para o Barcelona, os Bianconeri vêm embalados depois de vencerem o Milan, em pleno San Siro, no último sábado (28), com dois gols do artilheiro Gonzalo Higuaín que está confirmado para o confronto. Além dos dois tentos na última rodada, o argentino atingiu a marca de 101 gols no campeonato italiano, com 153 jogos, superando a marca de Fillippo Inzaghi e Ibrahimovic, que precisaram de mais de 190 jogos para atingirem tal façanha.

Chegando e solo português na tarde da terça-feira (30), o elenco juventino optou em não realizar a sua sessão de treinamento no estádio do confronto. A comissão técnica realizou a sua preparação na Itália e embarcando mais tarde para Portugal, onde os atletas só farão o reconhecimento do gramado, nos instantes que antecedem a partida de mais tarde.

Mesmo em boa fase, o técnico Massimiliano Allegri conta com o elenco dois desfalques importantes para a partida. Os zagueiros Benatia e o recém-contratado Howedes, estão fora da partida mas em compensação os recuperados, Sami Khedira e Claudio Marchisio estão entre os relacionados para amanhã, junto com o argentino Paulo Dybala.

Caso vençam amanhã, os italianos pode confirmar a sua vaga nas oitavas de final da Champions encaminhando os portugueses para a Europa League.

Sabendo da condição do oponente, o técnico juventino reconheceu que a equipe portuguesa vem dando trabalho nesta edição da Champions League, e admitiu que será um jogo complicado no Alvalade.

"Uma qualificação amanhã seria um presente para os torcedores, para nós e todo mundo. Com certeza será um jogo difícil, nós queremos ganhar, mas um empate não seria de tudo ruim para nós", declarou Allegri.