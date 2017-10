Spaletti cita empenho da Inter em melhor início na Serie A: "Trabalhamos duro"

Spalletti chegou da Roma em julho e agora comanda a Internazionale na disputa pelo scudetto (Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images)

A 11° giornata acabou nesta segunda-feira (30), e a partida de encerramento aconteceu entre um dos perseguidores do scudetto. A equipe de Luciano Spaletti foi à Verona enfrentar o Chievo e voltando para Milão com os três pontos na bagagem.

Embora a vitória tenha sido importante para manter os nerazzurri na briga pelo título da Serie A, o jogo não foi dos mais fáceis para os visitantes. Depois de abrir o placar com Borja Valero, o Chievo Verona foi atrás do placar e empatou após Pazzini cobrar um pênalti. Contudo, os azuis de Milão passaram a pressionar com jogadas rápidas pelos lados e chegaram ao gol depois de bola rebatida em escandeio, sobrando para Periscic que chutou de primeira para afundar o goleiro Sorrentino e firmar a vitória por 2 a 1, chegando aos 29 pontos, na 2? colocação.

Ao final da partida, o técnico Luciano Spalletti falou aos jornalistas, comemorando a série de vitórias na Serie A, a melhor campanha interista em 11 rodadas, superando a campanha de José Mourinho na temporada 2009/10 que chegou até a 11° primeira rodada com 28 pontos, um a menos do que no comando do técnico italiano.

"Nós estamos impondo um ritmo muito louco em nossas partidas. Eu trabalhei duro para conseguir esses resultados, e lá estão eles", disse o técnico.

Assumindo a Internazionale em julho, Spalletti teve pouco tempo para trabalhar, mas se mostra feliz com os resultados.

"Se existe alguma coisa para lamentar, seria não ter o tempo que os outros técnicos tiveram em anos anteriores. Se nós terminarmos o campeonato à frente desses comandantes que estão a mais tempo, não vai significar nada, mas se terminarmos atrás, seremos piores que todos os outros times. Nós temos que voltar ao trabalho o quanto antes, porque se nós cochilarmos, já tem outro para tomar a nossa posição", finalizou o técnico.

Ainda na comemoração da vitória, um dos pilares da defesa Beanamata, o zagueiro Milan Skriniar, recém-contratado, falou sobre o bom momento vivido no campeonato.

"Nós conversamos sobre isso depois da partida, estamos muito felizes em escrever um pedaço da história do clube. Hoje foi um jogo muito difícil, mas o que importa, é que nós ganhamos. Todos deram o melhor e é sempre bom vencer", finalizou o zagueiro.