Técnico do Napoli, Sarri evita comparações com Guardiola e Sacchi: "Não ganhei nada"

Sarri é o técnico do momento no futebol europeu (Foto: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)

Há dois anos no Napoli, Maurizio Sarri vem colhendo os frutos do trabalho a longo prazo. Devido ao ótimo início de temporada à frente do time napolitano, o técnico italiano começa a ser comparado com Pep Guardiola e Arrigo Sacchi, dois treinadores que revolucionaram o futebol em épocas distintas. Sarri, porém, não compartilha a ideia.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (31), visando o duelo contra o Manchester City, quarta-feira (31), na Itália, pela Uefa Champions League, o comandante do Napoli rechaçou todos os tipos de analogia com Guardiola, seu próximo adversário, e Sacchi, bicampeão europeu com o Milan ao fim dos anos 1980.

“Não é possível me comparar com Guardiola, uma figura mítica e o melhor deste negócio”, afirmou Sarri. “Eu tenho minhas ideias, mas não ganhei nada em comparação com outros”, completou o italiano, que seguiu exaltando o estilo de jogo que Guardiola implanta em suas equipes.

Após o jogo em Manchester, Sarri e Guardiola se encontraram (Foto: Reprodução/Twitter)

“O que eu gosto no jogo de Guardiola é a construção do jogo, saindo de trás com uma velocidade única e em grande movimentação, que eles também fizeram contra nós [na última rodada, em Manchester]. Estamos falando de um nível absoluto, estamos falando de um desses treinadores que mudou a maneira como vemos o futebol”, enalteceu.

+ Ladrão de ideia x expoente da nova safra: Guardiola e Sarri colocam conceitos à prova

+ Milan de Sacchi vs. Bayern de Guardiola: qual time é o melhor?

Sarri ainda julgou como um ‘insulto’ as analogias com Sacchi. “Se eu parasse esse trabalho agora mesmo, ninguém se lembraria de mim porque não ganhei nada. Essa comparação é um insulto para Arrigo, que mudou profundamente o futebol europeu. Todos dizem que você ganha com grandes jogadores, mas eles ficaram ótimos com ele. [O ex-atacante Marco] Van Basten se tornou excelente com ele, [o ex-meio-campista Ruud] Gullit se tornou ótimo com ele. [O ex-zagueiro Franco] Baresi estava acabado na Serie B, teve um salto em qualidade com Sacchi”, concluiu.

O Napoli recebe o Manchester City nesta quarta-feira (1º), às 17h45, no estádio San Paolo, em Nápoles, pela quarta rodada do Grupo F da Champions League. Na última jornada, os dois times se enfrentam no Etihad Stadium, casa da equipe inglês, e os comandados de Guardiola levaram a melhor, vencendo por 2 a 1.