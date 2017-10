El Shaarawy faz dois, Roma desnorteia Chelsea e ascende à liderança do Grupo C

Com grande atuação de Stephan El Shaarawy, a Roma passou fácil pelo Chelsea, nesta terça-feira (31), pela quarta rodada do Grupo C da Uefa Champions League. O meia-atacante marcou duas vezes e se destacou na vitória por 3 a 0 dos giallorossi, que também teve gol de Diego Perotti. O goleiro brasileiro Alisson fez boas defesas no primeiro tempo, evitando que os visitantes comemorassem no Estádio Olímpico.

A vitória faz a Roma ascender à liderança da chave. Os romanistas, agora, têm oito pontos, um a mais que os blues, segundo colocado. O Atlético de Madrid é o terceiro, com três pontos, seguido pelo lanterna Qarabarg, que tem dois.

Na próxima rodada de Champions, os dois times jogarão fora de casa. Em Madri, os italianos defendem a liderança do grupo contra o Atlético de Madrid, enquanto os ingleses vão atrás de recuperação diante do Qarabarg.

Pelas ligas nacionais, a Roma pegará a Fiorentina, no domingo (5), às 12h, em Florença, pela 12ª rodada da Serie A. O Chelsea, por sua vez, terá clássico contra o Manchester United, em Stamford Bridge, no mesmo dia, mas às 14h30, pela 11ª rodada da Premier League.

Roma é superior e derrota Chelsea nos dois tempos

Perotti selou o caixão do Chelsea (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)

Rolou a bola. Gol. Assim podemos resumir o primeiro minuto do jogo no Estádio Olímpico. Dzeko tentou dominar lançamento de Kolarov, não conseguiu, mas, sem querer, deu assistência para El Shaawawy, que pegou de primeira, sem chance para Courtois.

O Chelsea não se acanhou com o gol sofrido e partiu para cima dos romanistas. Hazard obrigou o goleiro brasileiro Alisson a fazer três defesas, e Morata, aproveitando bobeira da defesa giallorossa, mandou por cima.

Mas a noite era de El Shaawary. Nainggolan lançou o 'pequeno faraó', ele se livrou da marcação de Rüdiger e tocou no canto esquerdo de Courtois. O Chelsea teve duas oportunidades antes do intervalo, com Marcos Alonso e Bakayoko, mas na primeira Alisson espalmou; na segunda, a cabeçada do meio-campista foi para fora.

O segundo tempo começou com Morata quase diminuindo para os blues. O atacante tabelou com Hazard e finalizou da entrada da área, à direita da meta de Alisson. Porém, a Roma fez mais um. A defesa do time visitante vacilou, Kolarov tocou para Perotti, que abriu espaço e soltou um foguete, indefensável.

Cinco minutos depois, os comandados de Eusebio Di Francesco tiveram a chance de fazer o quarto, mas Perotti colocou mandou por cima uma bola rolada por Dzeko.

Antes do apito final do árbitro, o goleiro do Chelsea teve que testar seus reflexos em arremate de Nainggolan e cabeçada à queima a roupa de Manolas.