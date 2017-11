Jogo Napoli x Manchester City AO VIVO online pela Champions League 2017/18 (1-0)

32' UUUUUUUUUUH! Quase o empate do City!

De Bruyne arrancou e tocou para Sterling na direita, que cruzou para Agüero na marca do pênalti. Argentino finalizou, mas o chute foi desviado pela defesa e quase matou Reina. Escanteio!

30' Maggio jogará na lateral direita, Hysaj é deslocado para a esquerda.

29' SUBSTITUIÇÃO NO NAPOLI

Sai: Ghoulam

Entra: Maggio

29' Jogo paralisado. Lateral sentiu o joelho direito.

28' Ghoulam cai no gramado e pede substituição.

27' Callejón derruba Agüero na intermediária, City cobra rápido e tenta surpreender, mas defesa corta bem.

24' City tenta colocar a bola no chão e trabalhar a posse de bola.

21' GOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO NAPOLI!!! Insigne!

Que trama do ataque napolitano. Tabela linda entre Mertens e Insigne, o camisa 24 recebe livre pelo lado esquerdo e toca com categoria pro fundo do gol, sem chance pra Ederson!

20' Domínio absoluto dos italianos até o momento.

19' Mertens recebe lançamento, domina e balança as redes, mas o impedimento já havia sido assinalado.

No outro jogo da chave, placar de momento: Shakhtar 2-1 Feyenoord.

16' Donos da casa exploram muito o lado direito da defesa inglesa, lateral Danilo tendo muito trabalho.

16' Mais uma investida napolitana pela esquerda, Mertens estica para Insigne, mas a defesa corta pra escanteio.

13' Mertens recebe pela esquerda e arrisca finalização mesmo sem ângulo, mas chute sai fraco.

12' Hamsik lança Mertens, o belga tenta encobrir Ederson mas erra finalização. Goleiro defende com tranquilidade.

10' Pressão napolitana surtindo muito efeito, City não consegue sair do seu campo de defesa e perde muitas bolas em sua intermediária.

9' Insigne faz jogada individual pela esquerda, arrisca cruzamento, mas fica na marcação.

7' Mertens cobra mal, em cima da barreira.

7' Otamendi derruba Mertens na altura da intermediária. Falta perigosa pros donos da casa.

6' Primeira finalização na partida!

Hamsik arrisca chute de fora da área, Ederson defende em dois tempos.

5' Napoli sufoca demais a saída de bola do City.

4' Sterling recebe na altura da meia-lua e invade a área, mas Albiol consegue corte preciso.

3' Napoli troca passes em seu campo defensivo.

2' Sané recebe dentro da grande área, tenta cortar a marcação, mas é travado na hora da finalização.

00' ROLOU A BOLA!

Bela festa da torcida napolitana nas arquibancadas.

Árbitro da partida: Felix Brych (GER).

Hino da Uefa Champions League em execução no Estádio San Paolo.

Equipes adentram o gramado! Falta pouco pra bola rolar!

O belga Dries Mertens fará, logo mais, sua 200ª partida com a camisa do Napoli. Presenteado durante o aquecimento, o atacante revelou estar muito orgulhoso da marca: "Estou muito feliz e quero agradecer a todos. Sempre me senti em casa neste clube"

Caso vença, o Manchester City garante antecipadamente, a sua classificação às oitavas de final da Uefa Champions League.

Estádio San Paolo, o palco do grande jogo desta quarta (Foto: Maurizio Lagano/Getty Images)

ESCALAÇÃO DO MANCHESTER CITY

Ederson; Danilo, Stones, Otamendi, Delph; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; Sterling, Sané, Agüero

Os visitantes, por sua vez, começam com Kyle Walker, Bernardo Silva, David Silva e o artilheiro Gabriel Jesus no banco de reservas.

ESCALAÇÃO DO NAPOLI

Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne

Nenhuma surpresa na escalação titular da equipe da casa!

Menos de meia hora para a bola rolar no Estádio San Paolo, em Napoli.

FIQUE DE OLHO: Sergio Agüero

(Foto: Manchester City FC via Getty Images)

FIQUE DE OLHO: Dries Mertens

(Foto: Francisco Pecoraro/Getty Images)

Pep Guardiola, que teceu inúmeros elogios ao Napoli após o primeiro embate entre as equipes, reiterou sua admiração pelo adversário:"Eu tenho um grande respeito pelo Napoli, pela forma como eles jogam, mas não podemos temê-los. Certamente, seremos desafiados nesta partida. Em alguns momentos precisaremos nos defender, em alguns momentos sofreremos de um jeito que ainda não sofremos em nosso tempo juntos como equipe, e eu quero ver como reagiremos. Este é o motivo deste ser um grande confronto", disse.

Em entrevista coletiva pré-jogo, Maurizio Sarri, treinador da equipe italiana, falou sobre a importância de uma atuação equilibrada de sua equipe: "Geralmente, o City tem um começo arrasador nas partidas. Marcam muitos gols nos primeiros minutos, então precisamos mudar a abordagem. Temos que manter o duelo em equilíbrio o maior tempo possível e ver como eles reagem. Tenho certeza de que podemos causar problemas, mas precisamos de um perfeito desempenho defensivo" , afirmou.

City venceu o Napoli na Inglaterra, por 2 a 1 (Foto: Robbie Jay Barratt - AMA via Getty Images)

+ Gabriel Jesus marca, Ederson pega pênalti, e City derrota Napoli pela Champions

No primeiro encontro entre as equipes pela fase de grupos, realizado no dia 17 de outubro, vitória do Manchester City por 2 a 1. Sterling e Gabriel Jesus marcaram para os ingleses, enquanto Diawara descontou para os italianos. Na ocasião, o goleiro brasileiro Ederson brilhou, parando o artilheiro Mertens em cobrança de pênalti.

Pressionado, o Napoli precisará fazer o que nenhuma equipe ainda fez na temporada: vencer a equipe de Pep Guardiola. O Manchester City, líder isolado da Premier League, soma 15 jogos oficiais em 2017/18, com 13 vitórias e dois empates.

Um tropeço napolitano pode complicar de vez a situação da equipe no grupo. Isto porque o Shakhtar Donetsk, segundo colocado da chave com seis pontos, recebe o lanterna Feyenoord, que ainda não pontuou na competição.

Enquanto os Citizens lideram com 100% de aproveitamento - três vitórias em três partidas -, os Partenopei estão em situação delicada na chave, com apenas três pontos somados. A única vitória do Napoli veio contra o Feyenoord, em casa, por 3 a 1.

Apontadas como as equipes que apresentam, no momento, o melhor futebol da Europa, Napoli e Manchester City se encontram em situações diferentes dentro do Grupo F.

Bom dia, leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe conosco o tempo real da partida entre Napoli e Manchester City, válida pela quarta rodada da fase de grupos da Uefa Champions League 2017/18. A bola rola nesta quarta (1º), às 17h45, no Estádio San Paolo.