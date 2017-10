Destaque, El Shaarawy define atuação contra o Chelsea: "Noite para nunca esquecer"

El Shaarawy comemora seu primeiro gol, observado por Dzeko que, meio sem querer, deu assistência (Foto: Giuseppe Bellini/Getty Images)

Stephan El Shaarawy viveu uma grande noite no Olimpico, ajudando a Roma a derrotar o Chelsea pelo placar de 3 a 0, pela 4ª rodada do Grupo C da Uefa Champions League. Com dois gols, um deles marcados aos 40 segundos de jogo, o atacante italiano conquistou uma marca histórica: sua primeira partida onde anotou dois tentos na competição europeia. O Pequeno Faraó celebrou a boa atuação e comentou a situação da Roma dentro da liga após assumir a liderança do "grupo da morte".

Além de atingir uma marca pessoal, El Shaarawy também estabeleceu um recorde na história do clube. O gol que abriu o placar, logo no segundo lance do jogo, foi o mais rápido da Roma em qualquer edição da Champions. Quando questionado sobre sua atuação, o atleta de 25 anos, recém-completados, enfatizou que nunca esquecerá do que viveu na Cidade Eterna nesta vitória.

"É o tipo de noite que você nunca vai esquecer, pelo resto da sua vida. Essa foi uma noite especial. Consegui marcar duas vezes na Champions League pela primeira vez e ainda vencemos o Chelsea por 3 a 0. Essas coisas não acontecem todo dia. Essa vitória significa muito para nós", disse o italiano, que também anotou o segundo gol da equipe na partida. O placar foi fechado pelo argentino Diego Perotti.

Analisando a situação da Roma dentro do grupo, o atacante comemoru a liderança, ressaltando que os giallorossi sofreram com dúvidas quando o sorteio lhes reservou adversários como o Chelsea, atual campeão inglês, e o Atlético de Madrid, considerado a terceira força espanhola: "Significa muito. Quando o sorteio foi realizado, pairava certa dúvida sobre nós. Mas nós fomos a Londres e fizemos uma excelente partida, num local complicado. Agora temos um jogo muito importante antes da pausa para jogos de seleções e estamos puramente focados nisso", ressaltou.