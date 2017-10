Allegri critica outra atuação da Juventus, desta vez pela Champions: "É frustrante"

Foto: Nur Photo/Getty Images

Jogando fora de casa, a Juventus empatou com o Sporting, por 1 a 1, pela fase de grupos da Uefa Champions League. Com o resultado, a Velha Senhora permanece na segunda colocação do Grupo D, com quatro pontos. O Barcelona, que tem sete e é o líder da chave, também empatou na rodada.

Com o empate, a Juventus adiou a classificação antecipada às oitavas de finais da competição. A equipe italiana novamente não jogou bem, e o treinador Massimiliano Allegri demonstrou sua frustração com seus comandados. Após a vitória sobre a Spal, na penúltima rodada da Serie A, ele já havia disparado contra a atuação dos juventinos.

"É frustrante, pois tivemos a chance da classificação, mas não conseguimos. Agora temos duas partidas para buscar isso e não são fáceis. Contra o Barcelona, em Turim, será um jogo aberto e a última, contra o Olympiacos, em Atenas, que dependendo do que acontecer na Itália corre o risco de se tornar um drama", comentou o treinador, após a partida, à Mediaset Premium.

Ao contrário da vitória contra o Milan, pelo Campeonato Italiano, a postura bianconera dentro de campo voltou a ser alvos de críticas. Em poucas palavras, Allegri avaliou o desempenho de sua equipe na partida e ressaltou a importância do resultado.

"Estou decepcionado porque nós jogamos muito mal no primeiro tempo, já no segundo conseguimos melhorar um pouco, os rapazes demonstraram mais vontade e determinação em conseguir o resultado. Nós mantemos o resultado esta noite, o que foi a única coisa boa sobre nossa performance dentro de campo", disse.

Ao longo da partida, o treinador colocou Douglas Costa no lugar do lateral-direito De Sciglio, e o meia-atacante Juan Cuadrado ficou responsável pelo setor do camisa 2. A entrada de Federico Bernardeschi no lugar de Paulo Dybala, que teve atuação abaixo do esperado, também deu mais dinamismo a equipe.

"As substituições ajudaram bastante, mas poderíamos ter empatado mais cedo para ir em busca da virada. Mesmo após o empate faltou lucidez a equipe e trabalhar melhor com a bola tanto na esquerda quanto na direita. Desempenho fraco de Dybala? Paulo fez coisas boas entre as linhas. Uso de Cuadrado na lateral? Ele foi bem. Os jogadores do Sporting estavam cansados e era preciso um jogador capaz de aumentar a pressão", concluiu.

A Juventus voltará a campo no próximo domingo (5), contra o Benevento, às 12h, no Allianz Stadium, em partida válida pela 12ª rodada da Serie A.