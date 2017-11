Napoli visa reabilitação na Champions League diante do 'impiedoso' Manchester City

INCIDENCIAS: Partida válida pela quarta rodada do Grupo F da Uefa Champions League, a ser realizada no estádio San Paolo, em Nápoles, Itália.

Após um jogo muito intenso na Inglaterra, Napoli e Manchester City voltam a medir forças nesta quarta-feira (1º), desta vez em Nápoles, Sul da Itália, pela quarta rodada do Grupo F da Uefa Champions League. Qualquer outro resultado que não seja a vitória pode complicar os napolitanos. Aos citizens, um triunfo significa classificação antecipada às oitavas de final. A bola rola às 17h45 (de Brasília).

Com três pontos, o Napoli é o terceiro colocado da chave, atrás de Shakhtar Donetsk (6) e do líder City (9). Uma combinação de resultado pode deixar os italianos em situação delicada. Caso perca para os ingleses e o Shakhtar vença em casa o lanterna Feyenoord (0), o líder da Serie A ficará a seis pontos do segundo colocado faltando duas rodadas para o encerramento da fase de grupos.

Em grande fase tanto na Premier League quanto na Champions League, o City pode confirmar classificação ao mata-mata da UCL com uma vitória no San Paolo. O time de Manchester iria a 12 pontos e só poderia ser alcançado pelo vice-líder da chave.

No fim de semana, o Napoli bateu o Sassuolo, em casa, por 3 a 1, pela Serie A. Já o City superou o West Bromwich, por 3 a 2, fora de casa, pela Premier League. O time napolitano é o líder do Italiano, dois pontos à frente da Internazionale. A equipe citizen também lidera isoladamente a liga inglesa, com cinco pontos de diferença para o rival Manchester United.

Sarri quer Napoli equilibrado para neutralizar City

O Napoli deu uma canseira no City em Manchester. No Etihad Stadium, os italianos perderam por 2 a 1, mas jogaram de igual para igual com os citizens, sobretudo na segunda etapa. Agora, no 'segundo round', Maurizio Sarri quer sair vitorioso do confronto.

O técnico lembrou, em entrevista coletiva, o início de jogo avassalador do City no jogo passado. Com 13 minutos, Sterling e Gabriel Jesus haviam feito 2 a 0 a favor dos ingleses. "Na primeira partida, eles foram devastadores nos primeiros 20 minutos. Devemos pedir à Uefa se eles podem entrar no campo após o minuto 21", brincou Sarri. "Eles merecem um grande crédito pelo que fizeram na primeira partida, ninguém escapou da nossa pressão assim".

O atacante Dries Mertens é o grande destaque ofensivo do Napoli. Ele tem 11 gols e três assistências em 14 jogos até o momento

"Precisamos manter o equilíbrio, porque eles não estão acostumados a isso. Nós temos que entrar no jogo imediatamente. Podemos criar chances, mas precisamos jogar uma partida defensiva extraordinária. O jogo definitivamente será o mesmo que o primeiro em termos de interpretação. O time da Guardiola não jogará um estilo diferente", projetou o técnico napolitano, que acredita que o City não é imbatível: "Ninguém é. Mas eles são a melhor equipe da Europa, treinados pelo melhor treinador da Europa".

Postado no 4-3-3, esquema base utilizado no time deste a temporada passada, o Napoli deve entrar em campo com força máxima, a exceção de Jorginho. O regista ítalo-brasileiro pode ficar no banco para dar lugar a Diawara, que, inclusive, foi titular na derrota na Inglaterra. Hysaj e Koulibaly, que foram poupados contra o Sassuolo pela Serie A, voltam à titularidade. O atacante Milik, lesionado, é o único desfalque.

Com isso, o Napoli que enfrenta o City não deve sair desta formação (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Diawara (Jorginho), Hamšík; Callejón, Mertens, Insigne.

Guardiola exalta Napoli, mas rechaça 'medo' do adversário

Pep Guardiola deve armar o Manchester City nesta quarta-feira com as mesmas peças que bateram o West Brom, no sábado (28) passado. Com isso, o meia português Bernardo Silva segue na equipe titular, com Sterling à disposição no banco. Os únicos desfalques são o zagueiro Vincent Kompany e o lateral-esquerdo Benjamin Mendy.

Guardiola, que antes nunca havia pisado em Nápoles, espera sair da cidade italiana com os três pontos na bagagem.

"Queremos ganhar o jogo, temos a chance de conseguir a classificação [antecipada às oitavas de final]", disse Pep, em entrevista coletiva nessa terça-feira (31). "Há dois jogos muito difíceis contra Napoli e Shakhtar Donetsk. Tenho muito respeito pelo Napoli, pela forma como eles jogam, mas ainda é um jogo e não se pode sentir medo em um jogo", completou.

A média de idade do elenco do Manchester City é muito baixa. Guardiola comentou sobre. "Somos um clube muito jovem na Europa. Manchester City não é Milan, Juventus, Inter, Barcelona, ​​Real Madrid ou Bayern de Munique, não temos essa história que eles têm", avisou.

O Manchester City vem de 13 vitórias seguidas: 42 gols marcados e sete sofridos

"Temos três ou quatro jogadores que têm experiência na Champions League, como Nicolas Otamendi, David Silva, Sergio Agüero, mas os outros são muito, muito jovens, provavelmente jogaram seis ou sete jogos na Champions League. É uma prova para ver como crescemos e uma ótima atmosfera para ver se podemos fazer isso. Eu gosto do jeito que corremos e lutamos sem a bola, já que às vezes grandes equipes esquecem isso. É um processo, estamos em novembro e veremos o que acontece", destacou.

O Manchester City deve entrar em campo com (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Delph; De Bruyne, Fernandinho, David Silva; Bernardo Silva, Jesus, Sané.