Jogo AEK x Milan ao vivo online pela Uefa Europa League 2017/18 (0-0)

O árbitro da partida será o português Manuel De Sousa.

Pelo lado rossonero, o ex-capitão do time, Riccardo Montolivo, assumiu que esperava jogar mais na temporada atual do time, mas que cabe a ele próprio fazer com que o treinador o escale mais vezes: "Esperava sim jogar mais, mas o treinador faz escolhas legítimas e escolhe quem lhe da maior garantia. Cabe a mim trabalhar e mostrar que ele está errando, mas creio que seja uma coisa super comum do futebol.", falou.

Destaque do jogo em Milão, o goleiro Anestis também participou da coletiva de imprensa e elegeu a torcida como fundamental para a equipe conseguir um bom resultado, assim como na Itália: "Em Milão, os 4 mil nos deram uma motivação a mais para conquistar um bom resultado. Dessa vez não será diferente e contamos com todo o apoio deles.", contou.

Europa League: AEK x Milan em tempo real

O jogo será disputado no lendário estádio Olímpico de Atenas que tem capacidade para 69.618 pessoas e deverá receber um público entre 45 e 50 mil. O estádio traz ótimas lembranças ao Milan que venceu duas edições de Champions League (1994 e 2007) nesse campo.

Em compensação, Suso que era dúvida, foi convocado normalmente, mas deve ficar como opção no banco.

Já no Milan, alguns atletas ficam de fora como: Bonaventura, Antonelli, Calabria e Biglia.

No ataque, outra dúvida para Manolo Jimenez. Um entre Sergio Araujo e Livaja será titular ao lado de Lazaros, velho conhecido do futebol italiano.

O AEK terá o sério desfalque de seu capitão que teve uma séria lesão e volta só em 2018: Petros Mantalos. Em seu lugar, a dúvida fica entre: Ajdarevic e Bakasetas.

FIQUE DE OLHO: André Silva, atacante do Milan: O jovem português tem tido poucas oportunidades no campeonato italiano, mas na Europa League, tem sido um dos destaques da competição com gols e boas atuações. O Diavolo vive fase complicada e uma grande partida na Grécia, pode credenciar o jogador para ser titular no final de semana também.

FIQUE DE OLHO: Lazaros Christodolopoulos, meia-atacante do AEK: O grego de 30 anos tem experiência no futebol italiano e certamente, ajudará o time a encontrar brechas no sistema defensivo do Milan para arrancar uma vitória diante dos fanáticos torcedores do AEK.

Já no Milan, o clima é de grande competitividade também, já que Vincenzo Montella tratou que ressaltar as qualidades do time grego, mas afirmou que sua equipe está indo ao jogo para consolidar a primeira colocação da chave e se diz tranquilo quanto a pressão no cargo pelos maus resultados nos últimos jogos: "Eles têm um time muito dinamica e eficiente, mas estamos aqui para consolidar a nossa posição. Pressão? Conheço os riscos da profissão, mas vejo a confiança que me é dada diariamente. A sociedade precisa de resultados e eu também, logo, remamos no mesmo barco.", comentou o italiano.

AEK x Milan ao vivo

Na coletiva de imprensa, o treinador do AEK, Manolo Jimenez, mostrou respeito ao adversário, considerando-o como um gigante adormecido, mas também deixou claro que tentará vencer o jogo para assumir a liderança do grupo: "O Milan é sempre um grande clube. Hoje pode parecer que está adormecido, mas sabemos que um gigante pode acordar a qualquer momento. Amanhã será como uma final para nós, mesmo que não seja decisiva para a qualificação, afinal, ainda faltará dois jogos. Entretanto, vencendo a partida, nos daria a liderança momentânea da chave e a possibilidade de permanecer nessa posição.", salientou o espanhol.

O último duelo tem pouco mais de duas semanas, quando se enfrentaram e Milão e com ótima atuação de seu goleiro, o AEK conseguiu levar um ponto do Milan em San Siro.

Na história, essas equipes se enfrentaram cinco vezes com duas vitórias do Milan, uma do AEK e dois empates.

Vem de derrota no clássico diante da Juventus, em casa, por 2 a 0. Leia mais aqui.

Já o Milan, lidera a chave com sete pontos ganhos em três duelos.

Em seu último compromisso, visitou o Panionios pela liga local e venceu por 1 a 0.

O AEK ocupa atualmente a segunda colocação no grupo D com cinco pontos em três partidas.

Boa tarde leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora a partida entre AEK x Milan, pela quarta rodada da Uefa Europa League, a partir das 16h05 (de Brasília), no estádio Olímpico, em Atenas, na Grécia.

Minuto a minuto de AEK x Milan, pela Uefa Europa League