Mesmo com derrota, Hamsik cita 'melhor primeiro tempo' do Napoli

(Foto: Robbie Jay Barratt/Getty Images)

Líder absoluto da Serie A, o Napoli segue com uma situação complicada na Uefa Champions League. Em mais uma rodada da fase de grupos da competição, os italianos caíram frente ao Manchester City na tarde desta quarta-feira (1°), sendo derrotados por 4 a 2, em pleno Estádio San Paolo.

Para os donos da casa em Nápoles, o duelo pode ser literalmente dividido em duas partes. A equipe foi completamente diferente entre os tempos. Marek Hamsik falou sobre a primeira etapa de sua equipe, e como Sarri já havia citado no confronto em Manchester, ressaltou a força do rival: "O City está entre os melhores do continente, mas nós provamos que poderíamos causar-lhes problemas também. Nosso primeiro tempo foi o melhor que vi de nossa equipe, por isso é uma pena não ter conquistado a vitória", disse o capitão.

Há duas rodadas do fim da fase de grupos, o Napoli segue a seis pontos do vice-líder Shakhtar Donetsk

"Nossos primeiros 30 minutos foram extraordinários, poderíamos ter marcado mais gols, mas acabamos gastando toda nossa energia. Fomos intensos e pressionamos o adversário por um bom tempo, mas eles possuem grandes jogadores que com a posse de bola podem te prejudicar. Pequenas falhas podem decidir um jogo, como num escanteio ou numa falta", ressaltou o eslovaco.

Criticado por utilizar um sistema de marcação em zona há algum tempo em duelos contra grandes equipes da Europa, Hamsik defendeu a estratégia: "Há três anos fazemos isso em partidas europeias, mas temos que ser ainda mais ofensivos para tomar a bola do adversário, porque se eles sempre chegarem primeiro lá na frente, tudo ficará mais difícil com o decorrer do jogo", finalizou.

Em duelo mais do que decisivo, o Napoli volta a campo pela UCL no dia 21, quando recebe o segundo colocado Shakhtar Donetsk no San Paolo. Defendendo a liderança da Serie A, a equipe de Nápoles vai até Verona no próximo domingo (5), quando encaram o Chievo.