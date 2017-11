Invicta há oito jogos, Lazio recebe Nice para se firmar como primeiro colocado no Grupo K

Neste feriado de quinta-feira (2), a Lazio recebe o Nice, pela quarta rodada do grupo K na Uefa Europa League. Com nove pontos e 100% na competição, os italianos vão enfrentar Balotelli e companhia que estão logo atrás, na 2° posição com seis pontos. O palco da partida será o Estádio Olímpico.

O jogo de hoje será o segundo confronto entre as duas equipes. Na 3° rodada desta fase de grupos, a Lazio venceu os visitantes por 3 a 1 de virada, em pleno Allianz Riviera para a irritação da torcida. Entretanto, caso ocorra uma derrota para os italianos, os comandados de Lucien Favre ainda vão se manter na vice-liderança pois o terceiro e quarto colocado somaram apenas 1 ponto cada um até aqui.

Em má fase, o Nice vem com força máxima para enfrentar a equipe de Simone Inzaghi, que vem fazendo campanhas invejáveis aos técnicos mais experientes da Serie A. Entretanto, o técnico italiano dará uma folga a 6 titulares e terá um time misto para o confronto.

Laziale voando baixo

A torcida romana vive um momento de êxtase nesta temporada. Os donos da casa estão invictos há oito jogos somando todas as competições, sendo que a última derrota ocorreu no dia 20 de setembro, quando foram derrotados pelos líderes da Serie A, o Napoli, por 4 a 1.

Com um histórico positivo, e a confiança nas alturas, o técnico Simone Inzaghi deu uma folga para seis titulares do elenco Bastos, Radu, Lucas, Milinkovic, Luis Alberto assistirão a partida do banco, enquanto o artilheiro Ciro Immobile, sequer foi relacionado para a partida e deve estar nas tribunas do Estádio Olímpico na noite de hoje.

Mesmo com um time misto, o comandante Biancoceleste foi à coletiva de imprensa às vésperas da partida, pregando seriedade e ambição para com a sua equipe.

"Nós começamos a temporada com o pé direito, ainda temos mais três jogos na fase de grupos, depois disso, vamos ver até onde podemos chegar. Ganhar a Europa League? Nós queremos muito. Colocamos todos nossos esforços para chegar até aqui, agora precisamos ir com calma e seguir pelo melhor caminho", falou Inzaghi.

Em busca de uma recuperação

Enquanto os donos da casa estão embalados, os visitantes não vêm fazendo uma campanha tão regular quanto os italianos. Os Les Aiglons estão em um pesadelo sem fim, e não sabem o que é vitória há cinco jogos. Na última rodada da Ligue 1, o Nice sofreu uma goleada de 3 a 0 para o Paris Saint Germain na última rodada amargando na 16° posição, com apenas dez pontos conquistados.

A partida desta noite é encarada como uma mudança de postura para os Les Aiglons, que irão com força total, aproveitando o rodízio proposto por Inzaghi. Sabendo disso, Lucien Favre reconheceu o favoritismo do adversário.

"Lazio está em um bom momento e isso será um teste muito duro para a equipe. Os jogadores estão desanimados com as últimas atuações, mas eles não baixaram a cabeça. Nós podemos melhorar, basta exceder nossos limites e trabalhar duro que os resultados vão aparecer", declarou Favre.