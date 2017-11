Ventura aposta em Jorginho e Zaza para ajudar Itália a se classificar à Copa do Mundo

Fotos: Getty Images. Arte: Rodrigo Rodrigues/VAVEL.com

Jorginho e Simone Zaza estão de volta à Seleção Italiana. Após longo período sem convocação, ambos foram incluídos na lista do técnico Giampiero Ventura para os dois jogos da repescagem europeia contra a Suécia. A primeira partida está marcada para o dia 10 de novembro, em Estocolmo, e a decisão ocorrerá em Milão, três dias depois. Quem vencer estará classificado à Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Jorginho e Zaza são destaques de seus times neste início de temporada. Homem que auxilia a construção de jogo do Napoli, o meio-campista tem uma média de 1,4 toques na bola por minuto na Serie A 2017/18 – é a média mais alta do campeonato –, segundo a empresa de dados esportivos Opta Sports. Nesta semana, às vésperas do confronto da Uefa Champions League contra o Manchester City, o ítalo-brasileiro recebeu elogios do técnico Pep Guardiola.

Uma grandes características de Jorginho é o passe (Foto: Francesco Pecoraro/Getty Images)

As boas aparições de Jorginho pelo Napoli fizeram o estafe técnico da Seleção Brasileira crescer o olho no volante de 25 anos. Recentemente, o diretor da Canarinho, Edu Gaspar, revelou que o atleta está sendo observado por membros da comissão técnica verde e amarela.

Porém, caso entre em campo nesses dois jogos pela Itália, Jorginho não poderá mais ser cogitado para defender o Brasil. É que ambas as partidas diante da Suécia são consideradas oficias pela Fifa. No ano passado, o camisa 8 do Napoli disputou dois amistosos (contra Espanha e Escócia) pelo time nacional italiano. Como não foram jogos oficiais, ele poderia aceitar jogar pelo Brasil em outra oportunidade; mas nunca teve chances na Seleção Brasileira principal.

Após passagem apagada pela Juventus, Zaza se encontrou no Valencia (Foto: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Zaza, por sua vez, é outro que vive um grande na carreira. O atacante do Valencia é o vice-artilheiro do Campeonato Espanhol, com nove gols em 11 jogos – está atrás apenas de Lionel Messi, que tem dois tentos a mais. Além disso, o camisa 9 foi eleito o melhor jogador do mês de setembro da liga espanhol, desbancando craques como Cristiano Ronaldo, Messi, Luis Suárez e Antoine Griezmann.

O jogador, ex-Sassuolo e Juventus, ficou marcado negativamente pelos torcedores italianos por causa de uma penalidade perdida nas quartas de final da Eurocopa 2016, na França. Após 1 a 1 no tempo regulamentar, Itália e Alemanha decidiram nos pênaltis uma vaga na semifinal da competição. Os alemães venceram por 6 a 5. Os italianos perderam quatro cobranças, com Zaza isolando sua cobrança e virando chacota na internet (veja no vídeo abaixo).

Florenzi

Além de Jorginho e Zaza, Giampiero Ventura levou de volta à Seleção outro velho conhecido dos italianos. Depois de duas rupturas no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o versátil Alessandro Florenzi voltou a jogar bem na Roma e foi premiado com a convocação do treinador.

O jogador, que pode atuar em todas as posições (lateral, meia e ponta) do corredor direito do campo, quase não atual na última temporada em função das duas lesões. No entanto, voltou à ativa nesta época e já participou de 11 partidas. Florenzi marcou um gol na vitória contra o Milan, em Milão, pela Serie A.

Confira os 27 convocados da Itália para os dois jogos contra a Suécia:

Goleiros: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan) e Mattia Perin (Genoa).

Zagueiros: Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Milan) e Giorgio Chiellini (Juventus).

Laterais: Danilo D’Ambrosio (Inter), Matteo Darmian (Manchester United), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta) e Davide Zappacosta (Chelsea).

Volantes: Daniel De Rossi (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Jorginho (Napoli), Marco Parolo (Lazio) e Marco Verratti (Paris Saint-Germain).

Meias: Federico Bernardeschi (Juventus), Antonio Candreva (Inter), Stephan El Shaarawy (Roma), Alessandro Florenzi (Roma) e Lorenzo Insigne (Napoli).

Atacantes: Andrea Belotti (Torino), Éder Martins (Inter), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ciro Immobile (Lazio), Simone Zaza (Valencia).