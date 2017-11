Atacante do Bologna faz dois gols de falta com pernas diferentes no mesmo jogo

Foto: Divulgação/Bologna FC

O Bologna foi derrotado de virada neste sábado (4), em casa, pelo Crotone, por placar de 3 a 2, em partida válida pela 12ª rodada da Serie A. Simone Verdi marcou duas vezes para os donos da casa, enquanto Budimir (duas vezes) e Trotta fizeram para os visitantes. A derrota foi quarta consecutiva da equipe rossoblù, que não vence na competição desde o dia 15 de outubro, quando derrotou a SPAL pelo placar de 2 a 1.

O que mais chamou a atenção no jogo foram os dois gols de Verdi, ambos cobrando falta, cada uma com uma perna diferente. No primeiro, aos 38 minutos da etapa inicial, cobrança com a perna esquerda, indefensável para Alex Cordaz. O segundo saiu aos 46 do primeiro tempo, com a perna direita.

O atacante italiano, que teve o nome especulado a uma possível saída em janeiro, rumo ao West Ham, foi negado no começo dessa semana por seu empresário, que garantiu que o atleta não recebeu nenhuma proposta e que deve permanecer no Bologna, onde tem contrato até 2021, por pelo menos até o final da atual temporada.

Verdi entra para uma seleta lista de jogadores que marcaram dois gols de falta na mesma partida pela Serie A, que inclui jogadores como Alvaro Recoba, Sinisa Mihailovic, Gianfranco Zola e Michel Platini, mas que sempre marcaram com seus pés dominantes, tornando assim o feito do atacante italiano.

Recentemente, Verdi foi convocado por Giampiero Ventura, técnico da Itália, para a última Data Fifa, mas ficou de fora da última da última lista, válida para os jogos da repescagem para a Copa do Mundo de 2018 diante da Suécia.