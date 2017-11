Em duelo de opostos, Sampdoria bate Genoa no Derby della Lanterna

Em jogo quente no estádio Luigi Ferraris, a Sampdoria levou a melhor sobre o Genoa, neste sábado (4), no Derby della Lanterna, em partida válida pela 12ª rodada da Serie A. A Samp venceu por 2 a 0, com marcados por Gastón Ramírez e Fabio Quagliarella.

Com o resultado, os rossoblù segue em situação complicadíssima na tabela de classificação, amargando a vice-lanterna com apenas seis pontos. O próximo jogo será fora de casa, contra o Crotone, em confronto direto.

Já os blucherchati confirma sua ótima fase na competição com 23 pontos e em sexto lugar, mesmo com um jogo a menos a se fazer contra a Roma em data ainda não definida. A próxima partida será contra a poderosa Juventus, em casa.

Jogo equilibrado, mas Samp sai na frente

Como de costume, o Derby della Lanterna começou muito quente com ambas as equipes se estudando muito e se doando muito em campo. A primeira chance do jogo foi do Genoa com Lapadula que aproveitou cruzamento na área, mas mandou pouco acima do gol.

Aos poucos, a Sampdoria foi impondo o seu tipo de jogo com muita posse de bola e tentativa de infiltração dos meio-campistas e o Genoa, se defendia com muita compactação pra tentar sair rapidamente nos contra-ataques.

A Samp chegou com perigo pela primeira vez com Praet que recebeu passe de Ramírez e tentou um chute acrobático, mas mandou ao lado. Depois, Quagliarella lançou Zapata em profundidade, mas Perin leu bem a ação e conseguiu desarmar o atacante.

O Genoa chegou muito perto de abrir o marcador quando Taarabt deu lindo passe para Lapadula que de voleio, mandou muito perto do gol. Mas quem fez primeiro foi a Sampdoria com Ramírez que aproveitou jogada de Zapata, ganhou dividida com Zukanovic e bateu no canto de Perín.

Depois do gol, a Sampdoria cresceu na partida ainda mais e conseguia se manter sempre no campo de ataque com o Genoa que se abateu após levar o gol em seu melhor momento. E quando tudo parecia sob controle, Rosi recebeu livre na área e chutou, mas a bola caprichosamente bateu no travessão, na última jogada perigosa do primeiro tempo.

Samp faz mais um e garante a vitória

Na segunda etapa, o Genoa partiu para cima em busca do empate e começava a deixar espaços interessantes para a Sampdoria contra-atacar. Mas os blucerchiati quase aumentaram o placar em erro bizonho de Rossetini que recuou mal uma bola que ficou com Quagliarella, o italiano avançou e bateu na saída de Perín, mas mandou pra fora.

Algum minuto mais tarde veio à resposta do Genoa com Rigoni que ganhou de Strinic no alto e cabeceou, mas mandou ao lado do gol de Viviano. Em novo contra-ataque da Samp, Quagliarella roubou bola de Izzo, cruzou na área para Barreto que dominou e chutou forte, mas em cima de Perin.

O Genoa chegou de novo em cruzamento de Lazovic que Lapadula conseguiu se antecipar aos marcadores, mas mandou por cima do gol. A partida seguia muito intensa e disputada por ambas às equipes, cada uma a sua maneira e procurando um objetivo diferente na partida.

Mas a equipe que seguia sendo mais perigosa era a Sampdoria, mais organizada em campo. E mais um contra-ataque, Ricky Alvarez recebeu de Zapata e finalizou, mas mandou pra fora.

E já no fim do jogo, Zapata recebeu na área e rolou para Quagliarella que com muita tranquilidade, empurrou para as redes para decretar a vitória da Sampdoria no Derby della Madonnina.