Gerson marca duas vezes e Roma derruba Fiorentina fora de casa

Mantendo sua grande fase na temporada, a Roma engatou sua quinta vitória seguida somando todas as competições. Em jogo movimentado no Artemio Franchi, os romanos bateram a Fiorentina por 4 a 2, pela 12ª rodada da Serie A. No primeiro tempo, Gerson fez dois para os visitantes, mas Veretout e Simone fizeram para a Viola. Porém, no segundo tempo, Manolas e Perotti decretaram a vitória romanista.

Com 16 pontos, a Fiorentina perde a segunda seguida no campeonato e cai para o 8º lugar. A Roma sobe para 27 e ocupa o 5º lugar, com quatro pontos e um jogo a menos que o líder Napoli.

Após a parada para os jogos da data Fifa, a Fiorentina busca recuperação contra a SPAL, fora de casa, no domingo (19), às 12h. Já a Roma, no sábado (18), joga o clássico da capital italiana contra a Lazio, às 15h. Partidas no horário de Brasília.

Movimentado empate em primeiro tempo de quatro gols

A primeira etapa no Artemio Franchi foi de muitas oportunidades, transições e falhas defensivas, resultado do pouco controle no meio-campo de ambas as equipes. Foram 18 finalizações - 11 a sete em favor da Fiorentina -, apesar da maior posse de bola da Roma (57%).

Logo aos 5, Badelj perdeu a bola no lado esquerdo, Nainggolan tocou para El Shaarawy e o italiano abriu para Gerson, que surgiu livre na direita e bateu forte para marcar seu primeiro na Serie A. Poucos minutos depois, Gil Dias deixou Kolarov para trás pelo lado direito e cruzou na segunda trave para Veretout, que apareceu com espaço na esquerda da área e completou na segunda trave para empatar.

Em mais uma saída errada da Fiorentina, aos 19, Gil Dias perdeu a bola, Pellegrini recuperou e acionou Dzeko, que invadiu a área pela esquerda e bateu forte, mas Sportiello salvou a Viola. Aos 27, em contra-ataque puxado pela esquerda, El Shaarawy tocou na entrada da área e Pellegrini bateu forte, mas Sportiello segurou firme. Três minutos depois, após chance perdida por Simeone, Gonalons puxou contra-ataque pelo meio, Gerson recebeu livre na esquerda e bateu forte no canto esquerdo para marcar seu segundo na partida.

Apesar de ter marcado seu segundo gol, a Roma não teve tranquilidade para segurar sua vantagem e deu ainda mais espaço para a Fiorentina, que se lançou atrás de um novo empate. Aos 33, depois de cruzamento de Dias, Manolas afastou mal e o rebote ficou com Chiesa, que bateu forte e mandou por pouco por cima do gol. Seis minutos depois, em ótimo cruzamento de Biraghi vindo da esquerda, Simeone apareceu livre dentro da área e cabeceou forte para empatar o jogo novamente em Florença.

Mantendo-se o panorama da partida, as transições continuaram sendo permitidas pelas equipes e a Fiorentina por pouco não se deu melhor nessa troca de golpes vista no primeiro tempo no Franchi. Aos 42, em mais um contra-ataque na partida, Chiesa recebeu de Biraghi, ganhou de três marcadores e bateu rasteiro, mas Alisson espalmou e a bola explodiu na trave. No rebote, Veretout ficou livre dentro da área, mas novamente o goleiro brasileiro fez grande defesa para evitar a virada da Viola antes do intervalo.

Roma domina segunda etapa e garante vitória

Pressionando a saída de bola da Fiorentina desde o início da segunda etapa, a Roma começou a etapa final tentando diminuir a insanidade que foi o primeiro tempo. Logo aos 5, em cobrança de escanteio de Kolarov, Dzeko raspou e a bola rebateu em Manolas, morrendo no canto esquerdo do gol de Sportiello, recolocando a Roma na frente do placar.

No primeiro momento em que a Fiorentina conseguiu sair da pressão da saída de bola no segundo tempo, aos 10, Bruno Gaspar levantou na segunda trave e Chiesa apareceu para finalizar, mas pegou mal de pé esquerdo e mandou para fora. Aos 14, em bola recuperada por Badelj, Chiesa avançou pelo meio e abriu para Gil Dias, que recebeu livre, mas finalizou de pé direito por cima do gol.

Utilizando-se bem de seu banco de reservas, Eusebio di Francesco colocou em campo Perotti e Strootman, aumentou a consistência do meio campo de seu time, que conseguiu controlar e evitar chegadas da Fiorentina. Do outro lado, Stefano Pioli trocou Badelj (contundido) e Chiesa por Sánchez e Babacar, buscando aumentar a força física de seu time, mas a estratégia não rendeu frutos e a Viola pouco assustou na segunda etapa - foram sete finalizações dos mandantes, contra 14 dos visitantes nos 45 minutos finais.

Com a Fiorentina se lançando para o ataque e deixando espaços em sua defesa, a Roma conseguiu trabalhar para matar o jogo em Florença. Aos 38, em jogada pela esquerda, Kolarov recebeu de Perotti, foi à linha de fundo e serviu Defrel, que apareceu livre no meio da área, mas finalizou por cima. Quatro minutos depois, após bola roubada de Veretout, Nainggolan conseguiu grande lançamento para a esquerda e Perotti apareceu de frente para o gol, fazendo o quarto do time giallorosso.

Já aos 44, em contra-ataque puxado por Nainggolan, Dzeko deixou Defrel na cara do gol e o francês bateu forte, mas Sportiello fez defesa espetacular para evitar o quinto dos visitantes, mas não mais uma vitória da Roma, que continua à caça da liderança da Serie A.