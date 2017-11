Spalletti lamenta empate da Inter contra Torino: "Deixou um gosto amargo"

Comandante italiano conquistou 30 pontos em 36 disputados (Foto: Emilio Andreoli/Getty Images)

Na manhã desse domingo (5), a Internazionale, um dos clubes que está perseguindo o Napoli na liderança da Serie A, recebeu o Torino, pela 12° rodada da competição. A Beneamata conseguiu arrancar um empate depois de pressionar o Toro, que saiu na frente com Iago Falqué, enquanto os donos da casa foram igualar o placar somente dez minutos antes do apito final, com gol do ítalo-brasileiro Éder.

Com o empate, a equipe de Luciano Spalletti viu a Juventus assumir a vice-liderança da liga, já que os bianconeri venceram o Benevento e ultrapassaram os nerazzurri, com a diferença de um ponto entre os dois times.

Ao final da partida, Spalletti, que vem comandando os azuis de Milão no melhor início da Serie A da história do clube – 30 pontos em 36 disputados –, analisou o jogo que aconteceu no San Siro.

"A equipe se portou bem durante toda a partida, inclusive, soube manter o equilíbrio emocional para pressionar o adversário no final, e isso é importante para se construir uma temporada sólida", afirmou o italiano.

Entretanto, Spalletti não se mostrou muito satisfeito com o resultado depois do que a Internazionale criou na partida, mas parando em um inspirado Sirigu, goleiro do Torino.

"O empate deixa um gosto amargo. Erramos mais do que o normal hoje, mas mostramos força no fim. Tivemos um rival à altura. Foi por pouco, existiram alguns pontos da partida que nós erramos na nossa tomada de decisões", finalizou Spalletti.