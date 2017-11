Emerson Palmieri reitera seu desejo em defender a Azzurra: "Só penso na Seleção Italiana"

Google Plus

(Foto: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)

No último domingo (5), o lateral Emerson Palmieri voltou a ser relacionado para uma partida da Roma. Foram cinco meses afastado dos gramados, após uma grave ruptura ligamentar ocorrida no final do mês de maio.

Com o retornos aos campos, o ítalo-brasileiro retoma os projetos adiados por conta da lesão. Em abril, vivendo a melhor fase de sua carreira, Palmieri foi lembrado por Giampiero Ventura para dois amistosos, e a possibilidade de defender oficialmente a Azzurra era real. Todavia, a lesão frustrou a estreia e adiou os planos do jovem jogador.

Cinco meses depois, o sonho em vestir a camisa da Itália continua vivo. Em entrevista concedida à revista esportiva Ultimo Uomo, Emerson Palmieri reiterou seu desejo em representar a Seleção Italiana.

"Hoje, eu só penso na Seleção Italiana. Acredito que um homem precisa sempre manter a sua palavra. Pensei muito sobre isso, quatro meses para ser mais preciso, e não volto atrás", afirmou o lateral.

Recentemente, o meia ítalo-brasileiro Jorginho, vivendo grande fase com a camisa do Napoli, recebeu sua primeira oportunidade na Azzurra. Jorginho está entre os convocados da Itália para os duelos de repescagem contra a Suécia.

Agora, Emerson Palmieri foca em recuperar o seu prestígio no futebol italiano, e quem sabe repetir, muito em breve, a história de Jorginho: "Quando eu disse que queria defender a Seleção Italiana, eu dei a eles a minha palavra, e eu quero ir longe com esta decisão", concluiu.