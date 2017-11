Italia joga mal, perde para a Suécia e se complica na disputa por vaga na Copa do Mundo

Nessa sexta-feira (10), a Suécia bateu a Itália pelo placar mínimo no estádio Friends Arena, em Stocolmo e saiu na frente na briga por uma vaga na Copa do Mundo na Russia em 2018. O gol foi marcado por Jakob Johansson.

Agora, os italianos precisam de uma vitória por dois gols de diferença para conseguir a classificação. A Suécia precisa de um empate e pode até perder por um gol de diferença, desde que marque pelo menos um gol. A partida de volta será na próxima segunda-feira (13), em Milão.

Muito equilibrio e placar zerado

A primeira etapa começou muito quente e, logo no primeiro lance, Berg disputou a bola pelo alto com Bonucci, que acabou abrindo um pouco o braço, deixando a partida paralisada por alguns minutos. Assim que o jogo recomeçou, em outro ataque sueco, o italiano agarrou o atacante e cometeu falta, mas Forsberg cobrou por cima.

Depois disso, a Itália atacou pela primeira vez pela esquerda do seu ataque com Darmian, que fez jogada individual e jogou na área, Belotti subiu mais que a defesa sueca e cabeceou bem, mas a bola passou caprichosamente ao lado do gol. A resposta dos donos da casa com Toivonen que recebeu dentro da área e mandou no canto, mas também passou ao lado do gol.

Aos poucos, os ânimos dos jogadores foram se amenizando, mas a partida seguia muito intensa e muito bem disputada. A Suécia, surpreendentemente, propunha mais o jogo com o seu camisa 10 muito ativo e a Itália se defendia muito com sua linha de 3 na defesa e com as saídas rápidas dos alas.

Os italianos voltaram a assustar em jogada de Verratti que deu belo lançamento para Candreva, mas o ala da Internazionale errou o tempo de bola e a bola saiu pela linha de fundo. Em mais uma chegada da Suécia, Forsberg recebeu na meia-lua e mandou para o gol, mas mandou muito alto e o primeiro tempo terminou mesmo sem gols.

Suécia marca e fica perto da vaga

Na segunda etapa, a Itália voltou mais ligada para o jogo, com mais pegada na marcação e com mais qualidade na armação de jogadas, principalmente com Candreva pela direita do ataque italiano.

Mas, assim como na primeira etapa, Berg se envolveu em dois lances mais quentes com defensores italianos: primeiro, o atacante empurrou Chiellini em disputa na área e causou o choque do zagueiro e do goleiro Buffon. Pouco depois, dividiu bola com De Rossi e novamente levantou demais o braço, causando muita reclamação dos jogadores italianos.

E, quando menos se esperava, a Suécia abriu o placar após cobrança longa de lateral, Berg ajeitou de cabeça para fora da área, Johansson, que tinha acabado de entrar chutou forte e contou com desvio providencial de De Rossi para a bola enganar Buffon e morrer no fundo do gol.

A partir daí, a Itália precisou ir pra cima em busca de pelo menos um empate, mas esbarrava na falta de movimentação da equipe. Entretanto, quase empatou em um chute forte de Darmian, em rebote de escanteio, mas a bola caprichosamente bateu na trave e a defesa afastou. Os suecos, por sua vez, eram perigosos no contra-ataque e após boa jogada de Forsberg, Claesson finalizou nas mãos de Buffon.

Os últimos minutos da partida tiveram um panorama muito bem definido: a Suécia se defendia com muita tranquilidade e buscava unicamente os contra-ataques para aumentar a vantagem. Já a Itália, ficou mais ofensiva com a entrada de Insigne, mas o time parecia desorganizado e não conseguiu organizar nenhuma ação de maior perigo e assim seguiu até o apito final do árbitro.